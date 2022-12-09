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Orhan Gencebay'ın kağıt toplayıcısı kadına para vermesi Sevim Emre'yi çileden çıkardı! Tepkisi gündem oldu

09.12.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişantaşı'nda görüntülenen Orhan Gencebay, muhabirlerle sohbet ederken yanına yanaşan karton toplayan bir kadına para verdi. Bu duruma sinirlenen Gencebay'ın eşi Sevim Emre ise, "Bunlar tam bir çete! Her yer bunlarla doldu. Sürekli para istiyorlar" diyerek tepki gösterdi. Sevim Emre'nin tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Orhan Gencebay'ın kağıt toplayıcısı kadına para vermesi Sevim Emre'yi çileden çıkardı! Tepkisi gündem oldu

Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir kafede arkadaşları ile yemek yiyen çift, mekan çıkışında muhabirlerle sohbet etti

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Gencebay, stüdyo çalışmalarına devam ettiğini ve yakın zamanda bir albüm çıkaracağını söyleyen Gencebay, otomobiline yöneldiği sırada yanına karton toplayan bir kadın yanaştı.

"BUNLAR TAM BİR ÇETE"

HaberTürk'te yer alan habere göre; Orhan Gencebay, kağıt toplayan kadına kendisine para verirken, Sevim Emre bu duruma sinirlendi. Emre, muhabirlere, "Bunlar tam bir çete! Her yer bunlarla doldu. Sürekli para istiyorlar" ifadelerini kullanarak, otomobiline bindi.

Sosyal medyada geniş yer bulan Emre'nin sözlerine çok sayıda kişiden tepki gösterdi. Pek çok kişi, 'Çete dediğin ekmeğinin peşinde gariban insanlar' yorumunda bulundu.

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