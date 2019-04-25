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Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 23:45 | Son Güncelleme

ORHAN Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay Beşiktaş'ta tartıştığı bir taksici tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-ORHAN Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay Beşiktaş'ta tartıştığı bir taksici tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yıldız Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksi şoförü ile Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taksici, Gökhan Gencebay'ı bıçaklayarak yaraladı.

Sol kaburgasından yaralanan Gökhan Gencebay yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Taksici Balmumcu kavşağında polisler tarafından yakalandı. Gökhan Gencebay'ın hastanedeki tedavisi sürerken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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