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Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı(Ek bilgilerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 22:58 | Son Güncelleme

ORHAN Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma sırasında taksici tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı(Ek bilgilerle)

Ali AKSOYER-Çağatay KENARLI-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-ORHAN Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma sırasında taksici tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan 34 TJJ 36 plakalı taksinin sürücüsü Doğan Erdoğan ile Sedahan Özmen yol verme tartışmasına başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedahan Özmen'in erkek arkadaşı Gökhan Murat Emre Gencebay Gencebay, ikiliyi sakinleştirmek için araya girdi. Bu sırada taksici Erdoğan, Gencebay'ı bıçakla yaraladı. Gencebay olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencebay'ın sağlık durumun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Taksici ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksici Erdoğan'ın Beşiktaş Polis Merkezi Amriliği'nde işlemleri devam ediyor.

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı(Ek bilgilerle)Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı(Ek bilgilerle)

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Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandıOrhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı
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