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Orhan Hakalmaz'dan Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:30 | Son Güncelleme

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, Şile’de bir otel açılışında verdiği konserde yaptığı konuşmada,  Diyarbakır'da  kayıp çocuklarının bulunması için HDP İl binası önünde nöbet tutan  annelere destek verdi.  Hakalmaz, "Evlatlarını bekleyen analarımıza selam olsun, onları birer kartopu olarak görüyorum, her gün adeta çığ haline gelecekler." dedi.

Orhan Hakalmaz'dan Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek

Nurcan KIRCALI/iSTANBUL, (DHA) TÜRK Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, Şile’de bir otel açılışında verdiği konserde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP İl binası önünde nöbet tutan annelere destek verdi. Hakalmaz, "Evlatlarını bekleyen analarımıza selam olsun, onları birer kartopu olarak görüyorum, her gün adeta çığ haline gelecekler." dedi. Hakalmaz, "Eminim ki devletimiz ile birlikte analarımızın çocuklarına kavuşacağına gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik türküleriyle hem duygulandıran hem coşturan Orhan Hakalmaz türkü aralarında izleyiciler ile sohbetinde vatan toprakları için mücadele veren Mehmetçiklerimize destek olmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek için Afrin bölgesine kadar gittiğini söyledi. "O bölgede vatanımıza göz diken hainlere gereğini yapan, yiğitlerimize gelsin Türkülerimiz. Şile’den devletimize tüm Mehmetçiklerimize, güvenlik güçlerimize aziz Türk Milletine Allah zeval vermesin" dedi.

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri de hatırlatan Hakalmaz, şunları söyledi:

"Analarımız hepimizin baş tacıdır. Hani derler ya 'cennet anaların ayaklarının altındadır' diye. İşte hiçbir anaya evlat acısı yaşatmasın. Diyarbakır’da evlatlarını bekleyen analarımıza selam olsun. Onları birer kar topu olarak görüyorum her gün adeta çığ haline gelecekler. Evlat bu dile kolay. Evlatları hainlerin elinde olan analarımız, evlatlarını geriye almak için orada bekliyorlar. Eminim ki devletimiz ile birlikte analarımız çocuklarına kavuşacağına gönülden inanıyorum ve devletimiz ile birlikte bu terör illetinden hep birlikte kurtulacağız, Şile’den Diyarbakır'daki analara ve evlat hasreti çeken tüm analarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tüm türküler analarımıza gelsin."

Türküleriyle Şile’de sevenleriyle buluşan Orhan Hakalmaz’a konser sonunda yeni açılan otel sahipleri tarafından Şile Bezi gömlek hediye edildi.

(FOTOĞRAF)

Orhan Hakalmaz'dan Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destekOrhan Hakalmaz'dan Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destekOrhan Hakalmaz'dan Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destekOrhan Hakalmaz'dan Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek

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