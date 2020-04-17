Orhan Koloğlu kimdir? Yaşamını yitiren Orhan Koloğlu’nun ölüm nedeni nedir?

Ünlü Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu Twitter hesabından acı bir haber paylaştı ve amcası Orhan Koloğlu’nun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Peki Orhan Koloğlu kimdir, vefatını nedeni nedir?

ORHAN KOLOĞLU KİMDİR?

1929 Konya doğumlu olan Orhan Koloğlu gazeteci ve tarihçidir. Tarih ve sosyal bilimler konularında çalışmalarını 52 kitapta toplamıştır.

ORHAN KOLOĞLU’NUN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Acuı haberi paylaşan Sina Koloğlu, vefat nedeni ile ilgili bir açıklmada bulunmadı.

ORHAN KOLOĞLU’NUN KARİYERİ

Galatasaray Lisesi’ni bitiren Koloğlu, İstanbul Üniversitesi Yüksek Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu, Strasbourg Üniversitesi’nde doktora yaptı.

1947’de gazeteciliğe başlayan Orhan Koloğlu, farklı gazetelerde, muhabir, yazar ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı.

1964’te basın ataşesi olarak Roma, Karaçi, Paris, Londra ve Beyrut’ta görev yapan Koloğlu, Milliyet gazetesinin Almanya baskısını başlattı.

Orhan Koloğlu, 1974 ve 1978-1979’da Basın Yayın genel müdürü oldu. 1978’den itibaren, değişik üniversitelerin tarih ve iletişim fakültelerinde dersler verdi. Libya Al Fateh Üniversitesi’nde doçent olarak çalıştı.

Orhan Koloğlu’nun tarih ve sosyal bilimler konularında yayımlanmış 52 kitabı bulunuyor.

Koloğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (iki kez), Sedat Simavi, Yunus Nadi, Afet İnan sosyal araştırma ödüllerini kazandı.



