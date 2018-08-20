Orhan Kural, 193 ülke gezdi

Son seyahatinde 19 uçak yolculuğu yaptığını ve yaklaşık 8 bin dolar harcadığını belirten Kural, "Gittiğim yerlerde basınla buluştum, konferanslar verdim. Çok zor ülkelerdi. Haftada bir uçak var. Son gittiğim ülke, Tuvalu, 5 bin nüfuslu bir ada ülkesi." dedi.

Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 ülkeden 189'una giden ve bunu belgeleriyle kanıtlayan Kural, son kalan 4 ülke için 6 Ağustos'ta, zor bir geziye tek başına çıktı. Uluslararası "nomadmania.com" sitesinde, şu anda dünyada en çok gezen 41'nci kişi olarak yer alan Kural, son seyahatinin ardından bu sıralamada 35'in altında yer almayı bekliyor.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gezginler Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Orhan Kural, 193 ülkeyi gezdiğini belirterek, "19 yaşında başladım gezmeye, 68 yaşında tamamladım tüm dünyayı görmeyi." dedi.

Kural, dünyayı gezmeye 19 yaşında başladığını anlatarak, "68 yaşında tamamladım tüm dünyayı görmeyi. 66 kişi var tüm dünyayı gezen." diye konuştu.

-"60 ülkede haberlerim çıktı"

Bu gezilerde yeni yerler keşfetmeyi, gençlere örnek olmayı amaçladığını bildiren Kural, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hiçbir Türk, hatta hiç bir Müslüman, hatta belli başlı 10 ülkenin dışında hiçbir kimse bu sıralamaya (nomadmania.com) giremedi. Şu anda sıralamada 41. kişi olarak gözüküyorum. Son 4 seyahatimi de girince hızla yükseleceğim. Bu sıralamaya girmek o kadar da kolay değil. Mutlaka ispat soruyorlar. Uçuş kartları, fotoğraflar, pasaport damgalarını yolluyorum. Nomadmania'nın Başkanı Harry Mitsidis, önceleri 'Bir Türk bu listeye giremez. Bu kadar ülkeyi göremez' demişti. Şimdi, kasım ayında beni tebrik etmeye gelecek. Ülkemi böyle temsil ediyorum. 60 ülkede haberlerim çıktı. Herkes, Paris'te, Fransa ve İspanya sahillerinde yatarken, ben bu yaşımda bugün 25 saat yolculuk yaptım. Yola çıkan herkes düşmanlıkları sona erdirir. İnsanlar birbirlerini tanırlarsa savaşlar sona erer. Halkların birbirine düşmanlıkları yok."

Herkesi dünyayı görmeye, seyahat etmeye davet eden Kural, seyahatlerin insanoğlu için en güzel ders olduğunu belirti.

Orhan Kural, evini müze haline getirdiğini ve yakında bu müzenin açılışı yapacağını ifade ederek, Türkiye'nin adını dünya gezginleri arasına sokmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

