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Orhan Kural koronavirüsten hayatını kaybetti

23.12.2020 10:30 | Son Güncelleme:
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Yaklaşık üç hafta önce koronavirüse yakalandığını duyuran 70 yaşındaki Prof.

Dr. Orhan Kural, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Türkiye'de sigara karşıtlığı ve gezi kitaplarıyla bilinen Kural, komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı tartışmalarla da gündeme geliyordu. Cem Yılmaz, Kural'ın ölümünün ardından Twitter hesabından başsağlığı dileğinde bulunarak "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Orhan Kural kimdir?

Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamlayan Kural, 1972'de İTÜ Maden Fakültesi'ni bitirdi. Mayıs 1973'te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi'nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978'de ise "Doktor" unvanı aldı. İTÜ'de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi.

Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve Bu Kitap Başka adlı bir de anı kitabı hazırladı. Kural, Matematik kitabını 2004 yılında yayınladı. Türkiye'nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı. Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler, sanayi kuruluşları, silahlı kuvvetler, polis meslek yüksekokulları, yurtlar, huzurevleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, müftülükler, siyasi parti merkezleri, değişik derneklerde ve halka açık yerlerde 81 il ve ayrıca 60'a yakın ülkede çevre bilincine odaklanan 6000'e yakın konferans verdi.

DW,DHA/HS,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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