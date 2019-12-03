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Orhan Kural’ın Cem Yılmaz’a açtığı dava reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:59 | Son Güncelleme

Prof.

Prof. Dr. Orhan Kural’ın kendisi hakkında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz’a açtığı 10 bin TL’lik manevi tazminat davası reddedildi. Kararın açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamayan Kural, “Hep güçlüler kazanıyor” dedi.
Prof. Dr. Orhan Kural’ın, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında paylaşımda bulunan komedyen Cem Yılmaz’a açtığı 10 bin TL’lik manevi tazminat davasının duruşması görüldü. İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya davacı Prof. Dr. Orhan Kural ile tarafların avukatları katıldı.

“Başıma gelmedik şey kalmadı”
Duruşmada söz alan Prof. Dr. Orhan Kural, “Benim amacım gençleri korumaktır. Tütün sektörü, sigara bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar konusunda davalının kötü örnek olacağını düşünüyorum. Bu duruma karşı cephe aldım ve bundan dolayı hem davalı tarafından hem de başkaca kimseler tarafından sözlü ve farklı saldırılara uğradım. Başıma gelmedik şey kalmadı” dedi.

“İfade özgürlüğü kapsamında”
Cem Yılmaz’ın avukatı Rengin Yüksel ise söz alarak, “Dava konusu edilen yorum, davacı tarafça uzun yıllar devam eden saldırılara karşı sadece cevap niteliğinde yazılmış bir yorumdur. Kullanılan söz ifade özgürlüğü kapsamındadır” diye konuştu.
Mahkeme, davanın reddine karar verdi.

“Çok üzüntülüyüm”
Duruşma çıkışında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Kural gözyaşlarını tutamayarak, “Ne menfaatim var benim buraya gelerek, gençleri kurtarmak için yıllardır şu anda bile Güneşli’ye gidiyorum birkaç genç sigaraya başlamasın diye. Görüyorsunuz çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef ama devam için yılmayacağım” ifadelerini kullandı.
Kural’ın ardından söz alan avukatı İzzet Demir ise yargı yolunun bitmediğini ve davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

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