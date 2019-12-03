Orhan Kural'ın Cem Yılmaz'a açtığı tazminat davası reddedildi

Davalı Cem Yılmaz'ın avukatı Rengin Yüksel ise müvekkilinin sosyal medya hesabından paylaştığı ve dava konusu edilen yorumun, davacı Kural tarafından yapılan ve uzun yıllar devam eden saldırılara karşı cevap niteliğinde olduğunu savundu. Avukat Yüksel, "Kullanılan söz ifade özgürlüğü kapsamındadır." dedi.

Duruşmada söz alan Kural, gençleri korumayı amaç edindiğini belirterek, "Tütün sektörü, sigara bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar konusunda davalının kötü örnek olduğunu düşünüyorum. Bu duruma karşı cephe aldım ve bundan dolayı hem davalı tarafından hem de başkaca kimseler tarafından sözlü ve farklı saldırılara uğradım. Başıma gelmedik şey kalmadı." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Sigara karşıtı kampanyalarıyla tanınan Prof. Dr. Orhan Kural'ın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Cem Yılmaz aleyhine açtığı 10 bin lira manevi tazminat talepli davanın reddine karar verildi.

- "Hep güçlüler kazanıyor"

Davayı kararı bağlayan mahkeme, gerekçesi sonra açıklanmak üzere davanın reddine hükmetti.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Orhan Kural, gözyaşlarını tutamadı. Kural, gençleri korumayı istemek dışında bir menfaatinin olmadığını kaydederek, "Birkaç genç sigaraya başlamasın diye uğraşıyorum. Görüyorsunuz çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef ama devamı için yılmayacağım." ifadelerini kullandı.

- 10 bin lira talep ediyordu

Davacı Kural'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Cem Yılmaz'ın 2019 yılı Mart ayında Londra'da bir sahne gösterisi organize ettiği ve Yılmaz'ın bu gösterisine 18 yaş sınırlaması getirildiği belirtilmişti.

Orhan Kural'ın bu karar üzerine sosyal medya hesabından, "İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlamaya çalışıyorum." şeklinde yorum paylaştığı belirtilen dilekçede, Yılmaz'ın da buna karşılık kendi hesabından, "Orhan Kural Bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum." şeklinde yanıt verdiği aktarılmıştı.

Dilekçede, Yılmaz'ın bu paylaşımıyla Kural'ın kişilik haklarını küçük düşürdüğü savunularak, 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi talep edilmişti.

