HABER

Orhan Kural'ın Cem Yılmaz'a açtığı tazminat davası reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:58 | Son Güncelleme

Orhan Kural'ın Cem Yılmaz'a açtığı tazminat davası reddedildi

İSTANBUL (AA) - Sigara karşıtı kampanyalarıyla tanınan Prof. Dr. Orhan Kural'ın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Cem Yılmaz aleyhine açtığı 10 bin lira manevi tazminat talepli davanın reddine karar verildi.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Orhan Kural ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Kural, gençleri korumayı amaç edindiğini belirterek, "Tütün sektörü, sigara bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar konusunda davalının kötü örnek olduğunu düşünüyorum. Bu duruma karşı cephe aldım ve bundan dolayı hem davalı tarafından hem de başkaca kimseler tarafından sözlü ve farklı saldırılara uğradım. Başıma gelmedik şey kalmadı." diye konuştu.

Davalı Cem Yılmaz'ın avukatı Rengin Yüksel ise müvekkilinin sosyal medya hesabından paylaştığı ve dava konusu edilen yorumun, davacı Kural tarafından yapılan ve uzun yıllar devam eden saldırılara karşı cevap niteliğinde olduğunu savundu. Avukat Yüksel, "Kullanılan söz ifade özgürlüğü kapsamındadır." dedi.

- "Hep güçlüler kazanıyor"

Davayı kararı bağlayan mahkeme, gerekçesi sonra açıklanmak üzere davanın reddine hükmetti.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Orhan Kural, gözyaşlarını tutamadı. Kural, gençleri korumayı istemek dışında bir menfaatinin olmadığını kaydederek, "Birkaç genç sigaraya başlamasın diye uğraşıyorum. Görüyorsunuz çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef ama devamı için yılmayacağım." ifadelerini kullandı.

- 10 bin lira talep ediyordu

Davacı Kural'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Cem Yılmaz'ın 2019 yılı Mart ayında Londra'da bir sahne gösterisi organize ettiği ve Yılmaz'ın bu gösterisine 18 yaş sınırlaması getirildiği belirtilmişti.

Orhan Kural'ın bu karar üzerine sosyal medya hesabından, "İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlamaya çalışıyorum." şeklinde yorum paylaştığı belirtilen dilekçede, Yılmaz'ın da buna karşılık kendi hesabından, "Orhan Kural Bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum." şeklinde yanıt verdiği aktarılmıştı.

Dilekçede, Yılmaz'ın bu paylaşımıyla Kural'ın kişilik haklarını küçük düşürdüğü savunularak, 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi talep edilmişti.

PARTNERO işten aldığı maaşı açıkladıO işten aldığı maaşı açıkladı
Öğrencisine hakaret ettiği öne sürülen öğretmen hakim karşısına çıktıÖğrencisine hakaret ettiği öne sürülen öğretmen hakim karşısına çıktı
Uzmanlar uyardı: "4 mevsim lastikler kış kullanımına uygun değil"Uzmanlar uyardı: "4 mevsim lastikler kış kullanımına uygun değil"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Orhan Kural tazminat davası

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB açıkladı: 13'üncü devriye gerçekleşti

MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması

Son dakika: Trump'dan dikkat çeken Türkiye mesajı!

Trump'dan flaş Türkiye mesajı!

Ankara'da deprem

Ankara'da deprem

ESOGÜ'de katliam yapan Volkan Bayar ve azmettirici Saadet Aylin Yağan hakkında yeni gelişme!

Bayar ve Yağan hakkkında yeni gelişme!

Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın hakkında yeni gelişme!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Yeni gelişme

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.