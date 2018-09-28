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Orhan Miroğlu'ndan yerel seçim değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2018 15:40 | Son Güncelleme

 AK Parti MKYK üyesi ve eski Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, geçen yerel seçimde HDP'nin kazandığı, ancak büyük çoğunluğuna kayyum atanan 94 yerleşim yerinin tekrar HDP'li belediyeler tarafından yönetilmesi ihtimalinin, Kandil'in tahayyülünde yeniden Kürt halkıyla ilişkilenmek, kaybettiği tabanla yeniden temas kurmak ve bu temas üzerinden kendisini yeniden inşa etmek anlamına geldiğini söyledi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- AK Parti MKYK üyesi ve eski Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, geçen yerel seçimde HDP'nin kazandığı, ancak büyük çoğunluğuna kayyum atanan 94 yerleşim yerinin tekrar HDP'li belediyeler tarafından yönetilmesi ihtimalinin, Kandil'in tahayyülünde yeniden Kürt halkıyla ilişkilenmek, kaybettiği tabanla yeniden temas kurmak ve bu temas üzerinden kendisini yeniden inşa etmek anlamına geldiğini söyledi.
Mardin'de incelemelerde bulunan Ak Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Miroğlu, "Yerel seçimlerde yerel yönetimler üzerinden örgütün hikayeyi tekrar başa sarmasına hiçbir demokratın gönlünün el vermemesi lazım, vicdanın da yer vermemesi lazım. Toplamda 94 yerleşim yerinin tekrar HDP'li belediyeler tarafından yönetilmesi demek, Kandil'in tahayyülünde yeniden Kürt halkıyla ilişkilenmek, kaybettiği tabanla yeniden temas kurmak ve bu temas üzerinden kendisini yeniden inşa etmek anlamına gelir" dedi.
Ak Partili Miroğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerel seçimler dendiğinde akla her zaman kayyumların geldiğini de hatırlatarak, "Çok özel şart ve sebeplerden dolayı terör örgütünün uyguladığı bir strateji sonucu bu belediyelerden demokratik ve siyasi zemini maalesef iki yıl önce kaybettik. Şimdi bu zeminin tekrar inşa edilmesi gerekiyor. Evet, yerel yönetimlerin demokratik ve siyasi bir zeminde buluşması lazım. Çünkü, bu olağanüstü bir dönemdi ve bu olağanüstü dönemin bir tek sorumlusu vardı, o da Kandil ve onun politikalarını destekleyen maalesef HDP'ydi. Bu tabi herkes için bir tecrübe oldu, daha doğrusu tecrübe olması gerekiyordu. Biz burada, bu iki yıl içerisinde ne yaptık, evet kayyumlar hakikaten halkı memnun edecek çalışmalar yaptılar. Bu işin önemli bir kısmı. Ama artık bu belediyelerde de yeniden yerel yönetimler anlamında yerel güçlerin, yerel dinamiklerin her anlamda güçlenmesi ortaklaşması anlamında demokratik bir sürece geçmemiz lazım" diye konuştu.
Ak Parti'nin bölgeye dönük politikaları olacağını ifade eden Miroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yeni bir seçim stratejisinde yerel yönetimlerin alınmasını hedefleyen önemli gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Yani bu bölgenin genel demografik yapısının yeniden düşüneceğiz, orta sınıfların siyasi eğilimlerini, geçen dönemden başlayarak yeniden analiz edeceğiz. Yani bu nedir? Birincisi Mardin, Diyarbakır ve Van gibi büyükşehirlerimizin bizim uyguladığımız politikalar sonucunda ekonomik anlamda çok geniş bir orta sınıfın oluşmasına yol açtı ve bu orta sınıfın geçmiş 15 yıl itibariyle siyasette de çok aktif pozisyon aldığını Ak Parti ve HDP'den yana tavır koyduğu zaman o şehrin, o ilçenin kaderini bir bakıma değiştiğini gördük. Dolayısıyla orta sınıflara yönelik bir politikamızın, bir siyasi anlayışımızın, yeni bir söylememizin olması kaçınılmazdır. Bunu yapacağız, yani el yordamı ile girebileceğimiz bir seçim değil.

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