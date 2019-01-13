Orhan Okay kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Eğitimci, yazar Orhan Okay, vefatının 2. yılında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen törenle mezarı başında anıldı.

Topkapı Çamlık Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene Okay'ın yakınlarının ve sevenlerinin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı da katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan programda konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Okay'ın son İstanbul beyefendilerinden biri olduğuna işaret ederek, "Kendisine talebe olmak şerefine eremesek de TYB başta olmak üzere farklı kuruluşlardaki kıymetli sohbetlerinden nasiplendik." dedi.

Bıyıklı, Okay'ın yeri doldurulamayacak bir değer olduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Haliyle örnekti, hizmetiyle öncüydü. Hakikatli bir muallim olarak sadece zihinleri değil, aynı zamanda ruhları doyurmakla da memur edildiğinin şuurundaydı. Eserleri bize yeni dünyalar açtı. Kitaplarıyla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. TYB olarak aziz hatırasını yaşatmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."