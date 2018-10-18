Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi kitabını öneren öğretmene soruşturma

Bir edebiyat öğretmeninin 12’nci sınıf öğrencilerine Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi isimli romanını önermesi nedeniyle öğretmen hakkında soruşturma açıldı.

Geçen yıl İstanbul Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmeni bir veli Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikâyet etti. Veli şikâyetinde öğretmenin çocuklara “müstehcen” şeyler okuttuğu savunuldu. Bunun üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. İsmini vermek istemeyen öğretmen soruşturma açılmasının ardından öğrencilerin sorgulandığını, “Müzeye gittiniz mi? Kitabı okudunuz mu?” gibi sorular sorulduğunu söyledi.

NOBEL ÖDÜLLÜ YAZAR

Öğretmen kendisinin de müfettişler tarafından sorgulandığını söyledi. Müfettişlere “Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü almış bir yazar. MEB’in ÖSYM’nin sınavlarında hakkında sorular soruldu” dediğini aktaran öğretmen müstehcen denilen şeylerin de hayatın içinde olduğunu savundu.

'UYGUN OLMAYAN İÇERİK'

Geçen yıl yaşanan olayla ilgili öğretmen bu yıl da ifadeye çağrıldı. Bu yıl başka bir okula çalıştığı için Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ifadeye çağırdığı öğretmene gelen yazıda “Öğrencilerin okuması için uygun olmayan içeriğe sahip olduğu bilirkişi görüşüyle tespit edilen…” ifadesi yer aldı. 11 Ekim günü öğretmene gönderilen yazıda yedi gün içinde ifade vermesi istendi.