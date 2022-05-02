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Orhan Uluçay kimdir? Eski milletvekili Orhan Uluçay ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

02.05.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhan Uluçay, yaşamını yitirdiği aktarıldı. Vatandaşlar, basında yer alan haberler sonrası 1977-1980 seneleri arası Adalet Partisi 16. Dönem Milletvekili olan Samsunlu siyasetçi ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Peki Orhan Uluçay kimdir? Eski milletvekili Orhan Uluçay ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Orhan Uluçay kimdir? Eski milletvekili Orhan Uluçay ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Orhan Uluçay'ın hayata gözlerini yumduğu aktarıldı. Acı haberin ardından Orhan Uluçay kimdir? Eski milletvekili Orhan Uluçay ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Soruların yanıtı ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ORHAN ULUÇAY KİMDİR?

Orhan Uluçay, 1977-1980 yılları arası Adalet Partisi 16. Dönem Milletvekilidir.

ORHAN ULUÇAY ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Samsun eski milletvekili Uluçay'ın ölüm nedenine ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

Orhan Uluçay'ın neden vefat ettiğine dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ORHAN ULUÇAY KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Orhan Uluçay, 85 yaşında yaşında hayata gözlerini yumdu.

Orhan Uluçay'ın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip kılınacağı ve sonrasında ise cenazesinin Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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