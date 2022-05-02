Orhan Uluçay'ın hayata gözlerini yumduğu aktarıldı. Acı haberin ardından Orhan Uluçay kimdir? Eski milletvekili Orhan Uluçay ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Soruların yanıtı ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Orhan Uluçay, 1977-1980 yılları arası Adalet Partisi 16. Dönem Milletvekilidir.
Samsun eski milletvekili Uluçay'ın ölüm nedenine ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.
Orhan Uluçay'ın neden vefat ettiğine dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Orhan Uluçay, 85 yaşında yaşında hayata gözlerini yumdu.
Orhan Uluçay'ın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip kılınacağı ve sonrasında ise cenazesinin Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
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