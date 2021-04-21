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  4. Orhan Uzun kimdir? Bartın Üniversitesi rektörü Orhan Uzun kimdir? Orhan Uzun kaç yaşında?

Orhan Uzun kimdir? Bartın Üniversitesi rektörü Orhan Uzun kimdir? Orhan Uzun kaç yaşında?

21.04.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhan uzun, mezun olduktan sonra kısa bir süre fizik öğretmenliği yaptıktan sonra, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. Daha sonra aynı üniversitede, Dr. , Doçent ve son olarak 2010 yılında Profesör unvanını aldı. Birçok doktora tezi ve lisansütü tez çalışması bulunan Orhan Uzun, TÜBİTAK’ta da görev aldı. Bülent Ecevit Üniversitesi’nde de görev yapan Orhan Uzun, evli ve üç çocuk babasıdır.

Orhan Uzun kimdir? Bartın Üniversitesi rektörü Orhan Uzun kimdir? Orhan Uzun kaç yaşında?

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bartın Üniversitesi rektörlüğüne atanan Orhan Uzun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra Fizik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapan Orhan Uzun, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Orhan Uzun, kısa bir süre bir imam hatip lisesinde fizik öğretmenliği yaptı.

ORHAN UZUN KİMDİR?

Orhan Uzun, 18 Ekim 1965 tarihinde Trabzon'da doğdu. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Orhan Uzun, 1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Fizik Anabilim Dalında yüksek lisans, 1998 yılında Gazi Üniversitesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında doktora çalışmasını tamamladı.

1991 yılında Urfa-Siverek İmam Hatip Lisesi’nde kısa bir süre Fizik Öğretmenliği yaptıktan sonra 1992 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Uzun, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde sırasıyla 1998 yılında Dr., 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent ve 2010 yılında Profesör unvanlarını aldı.

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Doktora eğitimi sırasında İngiltere’de Sheffield Üniversitesinde, doktora sonrasında ise Amerika’da Stanford Üniversitesi ve Silicon Vadisi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. DPT, TÜBİTAK ve Üniversiteler tarafından desteklenen 18 Ar-Ge projesinde araştırmacı ve yürütücü olarak görev yapan Uzun, bugüne kadar 5’i doktora olmak üzere toplam 11 lisansüstü tez çalışmasını yönetti.

TÜBİTAK ve bazı Bakanlıklarda proje değerlendiricisi, hakemlik ve panelistlik gibi görevlerin yanı sıra bilimsel araştırma makalesi yayınlayan onlarca dergide hakemlik yapan Uzun, halen iki bilimsel derginin Editörler kurulunda görev yapmaktadır.

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Süperiletkenlik, hidrojen depolama, akıllı ve nanoyapılı malzeme alanlarında araştırmalar yapan Uzun’un bugüne kadar, 57’si SCI kapsamında olmak üzere toplam 183 araştırma makalesi ve bildirisi yayınlandı. Ulusal ve uluslararası pek çok konferansa çağrılı konuşmacı olarak davet edilen Uzun’un eserlerine bugüne kadar 1374 atıf yapıldı.

2012 yılından itibaren Bülent Ecevit Üniversitesinde görev yapan Uzun, bu süre zarfında Rektör Yardımcılığı ve Dekanlık gibi yönetim görevlerinde bulundu.

Evli ve üç çocuk babası olan ve Aralık 2015’ten itibaren Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Orhan Uzun, 18 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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