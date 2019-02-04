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Orhaneli’de traktör devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 22:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Orhaneli ilçesi Yürücekler Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Orhaneli ilçesi Yürücekler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet D. yönetimindeki 16 SH 312 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi. KAZADA traktör sürücüsü Mehmet D. ve yanında yolcu olarak bulunan Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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