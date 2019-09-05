HABER

Orhaneli'deki orman yangınına 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 15:34 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde 5 Ağustos tarihinde meydana gelen ve 60 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Orhaneli'deki orman yangınına 3 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde 5 Ağustos tarihinde meydana gelen ve 60 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde 5 Ağustos 2019 günü, 7 farklı noktada başlayan ve 60 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 Ağustos 2019 günü Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde meydana gelen ve yaklaşık 60 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde orman yangınları ile ilgili 3 şahıs Orhaneli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınmıştır" denildi. Öte yandan İl Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangından 1 hafta sonra yaptığı açıklamada, ''Yangının 7 farklı noktada çıkmış olması kundaklanma şüphesini kuvvetlendiriyor. Failleri, kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor'' sözlerine yer vermişti.
FOTOĞRAFLI

Orhaneli'deki orman yangınına 3 gözaltıOrhaneli'deki orman yangınına 3 gözaltıOrhaneli'deki orman yangınına 3 gözaltıOrhaneli'deki orman yangınına 3 gözaltı

PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler Tok kalmak için yapılması gerekenler
Tetanozdan ölen 18 yaşındaki kadının ailesi konuştuTetanozdan ölen 18 yaşındaki kadının ailesi konuştu
Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyorAntalya’da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.