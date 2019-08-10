Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu

Ara\u00e7 yang\u0131n\u0131 b\u00f6lgeye sevk edilen itfaiye ekipleri taraf\u0131ndan s\u00f6nd\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, t\u00fcnelde trafi\u011fin a\u00e7\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...PARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncu herkesin ortas\u0131nda a\u015fka geldi! Jakuzinin i\u00e7inde...Rusya'n\u0131n yeni \u0130stanbul Ba\u015fkonsolosu Buravov'dan \u0130mamo\u011flu'na nezaket ziyareti\u0130dlib\u2019e yard\u0131m konvoyu
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