HABER

Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Bursa İstanbul otoyolu üzerinde bulunan Orhangazi tüneli içerisinde bulunan bir otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu tünelde trafik durdu.

Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu

Araç yangını bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tünelde trafiğin açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Rusya'nın yeni İstanbul Başkonsolosu Buravov'dan İmamoğlu'na nezaket ziyaretiRusya'nın yeni İstanbul Başkonsolosu Buravov'dan İmamoğlu'na nezaket ziyareti
İdlib’e yardım konvoyuİdlib’e yardım konvoyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa istanbul Orhangazi yangın otomobil

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da hareketli anlar! Aracıyla Taksim Meydanı'na girdi

İstanbul'da hareketli anlar! Aracıyla Taksim Meydanı'na girdi

Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Terör örgütü PKK'nın "şifreli haberleşme tablosu" iddianamede

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İzmir'de baraj havzasında kalan iki mahalle taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Sahte dolar, sahte altın malzemesi... Hepsi evden çıktı

Hepsi bir evden çıktı!

Bayram namazı İzmir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İzmir için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.