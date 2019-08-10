HABER

Orhangazi Tüneli'nde araç yangını trafiği durdurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

BURSA'daki Orhangazi Tüneli'nde otomobilde çıkan yangın nedeniyle trafik durdu.

Orhangazi Tüneli'nde araç yangını trafiği durdurdu

Hasan BOZBEY- Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'daki Orhangazi Tüneli'nde otomobilde çıkan yangın nedeniyle trafik durdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu tünel dumanla kaplanırken, yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından otomobil yoldan kaldırıldı, trafik normale döndü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Bursa-İstanbul yolundaki Orhangazi Tüneli'nde meydana geldi. Onur Salgı, yönetimindeki 34 N 8306 plakalı otomobilden yanık kokusu geldiğini fark edip, aracını yol kenarına çekti. Bir süre sonra otomobil motor bölümünden alev aldı. Salgı, otomobilden çıkarken, yangın nedeniyle tünel dumanla kaplandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının durduğu tünele gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından otomobildeki yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı da yaklaşık bir saat sonra normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Orhangazi Tüneli'nde araç yangını trafiği durdurduOrhangazi Tüneli'nde araç yangını trafiği durdurduOrhangazi Tüneli'nde araç yangını trafiği durdurduOrhangazi Tüneli'nde araç yangını trafiği durdurdu

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandıFETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı
Kayseri'de iki araç çarpıştı: 7 yaralıKayseri'de iki araç çarpıştı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.