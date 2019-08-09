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Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 17:11 | Son Güncelleme

Orhangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından “İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği" kapsamında 35 metreden küçük gemilerde kullanılmak üzere gemi sevk idareciliği belgesi eğitimi düzenlendi.Tekne sahiplerine yönelik bu çalışma kapsamında Orhangazi ve çevre ilçelerden 18 tekne sahibinin müracaatta bulunduğunu belirten Ruhsat ve Denetimi Müdürlüğü, belge talebinde bulunan kişiler için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gemlik Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu ve gemi kaptanı Ömer Kayır’ın eğitmenliğinde Orhangazi Belediye Nikâh Salonunda eğitim semineri düzenledi.

Orhangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından “İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği" kapsamında 35 metreden küçük gemilerde kullanılmak üzere gemi sevk idareciliği belgesi eğitimi düzenlendi.
Tekne sahiplerine yönelik bu çalışma kapsamında Orhangazi ve çevre ilçelerden 18 tekne sahibinin müracaatta bulunduğunu belirten Ruhsat ve Denetimi Müdürlüğü, belge talebinde bulunan kişiler için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gemlik Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu ve gemi kaptanı Ömer Kayır’ın eğitmenliğinde Orhangazi Belediye Nikâh Salonunda eğitim semineri düzenledi. Uygulamalı eğitim için İznik gölünde tekne üzerine çıkan kursiyerler kaptan koltuğuna oturdu. Eğitimini tamamlayan ve yapılan imtihanda başarılı olan tekne sahiplerine belgelerinin önümüzde ki günlerde teslim edileceği bildirildi.

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı

Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı
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