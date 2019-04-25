Orhangazi’de başkan yardımcıları Kılıç ve Korkmaz oldu

Orhangazi Belediyesi’nde yeni dönemin belediye başkan yardımcıları belli oldu. İlhan Kılıç ve İbrahim Korkmaz belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Orhangazi Belediyesi’nde başkan yardımcıları belli oldu. 31 Mart mahallî seçimlerinde Orhangazi Belediye Başkanlığı görevine seçilen Bekir Aydın, seçimin ardından yeni başkan yardımcılarını da belirledi. Başkan yardımcılığı görevine ise İlhan Kılıç ve İbrahim Korkmaz getirildi.

Başkan yardımcılığı görevine getirilen İlhan Kılıç, AK Parti’de 2001 yılında kurucu yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Yusuf Korkusuz ve Neşet Çağlayan döneminde de meclis üyeliği görevinde bulunmuştu. İbrahim Korkmaz ise 25 yılı aşkın süredir Fen İşleri Müdürlüğü ve farklı birimlerde teknik personel olarak vazife yapmıştı.



