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Orhangazi'de kamyonet çaldı, Gemlik'te yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 10:37 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhagazi ilçesinde kamyonet çalan cezaevi firarisi, Gemlik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Orhangazi'de kamyonet çaldı, Gemlik'te yakalandı

Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Orhagazi ilçesinde kamyonet çalan cezaevi firarisi, Gemlik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Orhangazi ilçesinde dün sabah, park halindeki 26 UA 080 plakalı kamyonet çalındı. Sabah uyandığında evinin önündeki aracını göremeyen sahibi, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından yaptığı incelemede, aracın hırsızlık gibi bazı suçlardan hüküm giyen ve bir süre önce cezasını çektiği yarı açık cezaevinden firar eden N.Y. tarafından çalındığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla N.Y., Gemlik ilçesinde çaldığı aracın içinde yakalandı.
Araç sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan N.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Orhangazi'de kamyonet çaldı, Gemlik'te yakalandıOrhangazi'de kamyonet çaldı, Gemlik'te yakalandıOrhangazi'de kamyonet çaldı, Gemlik'te yakalandı

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