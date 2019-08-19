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Orhangazi'de korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 02:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı bir bebek giyim mağazasında çıkan yangın çevrede endişe yarattı.

Orhangazi'de korkutan yangın

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı bir bebek giyim mağazasında çıkan yangın çevrede endişe yarattı. Mağazanın üst katında oturanların tahliye edildiği yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen işyerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Gece yarısı Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi üzerindeki bir bebek giyim mağazasında gece yarısı yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen edilen yangını fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı mağazaya müdahale etti. Yanan mağazanın bulunduğu binada oturan büyük panik yaşayan vatandaşlar ise hızla tahliye edildi. Polis ise Yalova Caddesini trafiğe kapatırken, sokağa çıkarak yanan mağazanın çevresinde toplanan vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen mağaza sahibi ise yanan işyerindeki yangını gözyaşları içerisinde izledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklişık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Ancak mağazada büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi. Yangın sırasında bölgeye çok yaklaşan ve dumandan etkilenen bazı vatandaşlara da olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Çevrede büyük korku ve panik yaratan yangın ile ilgili itfaye ve polis görevlileri soruşturma başlattı.

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