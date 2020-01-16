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  4. Orhangazi’de okuma yazma seferberliği

Orhangazi’de okuma yazma seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okuma Yazma Seferberliği ile ilgili yeni bir kurs programı başlattı.

Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okuma Yazma Seferberliği ile ilgili yeni bir kurs programı başlattı. Geçen yıllarda yapılan ve çok sayıda vatandaşın okur yazar yapıldığı kurslar bu yıl da gerçekleştiriliyor. Orhangazi HEM, okuma yazma kursları ile ilgili mahalle muhtarları ile işbirliği halinde çalışmaları gerektiğini belirtti.
Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilçeye bağlı 31 Mahallenin Muhtarı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun’un yanı sıra tüm mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Orhangazi HEM Müdürü Bilal Kuzu, müdürlüğün geçen yıl ve bu yıl yürüttüğü kurs çalışmaları ile ilgili muhtarlara bilgi aktardı. Bilal Kuzu, bu yıl özellikle okuma yazma kursları konusunda daha fazla mesai harcayacaklarını belirterek, ’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen okuma yazma kurslarında geçen yıl 52 ayrı kurs açtık. Bu kurslarda 210 kursiyere okuma yazma öğretip belge verdik. Bu yıl şu ana kadar 15 ayrı kursta 61 kursiyerimizi okur yazar yaptık. Bu rakam geçen yılın oranının altında. Dolayısıyla bu yıl mahalle muhtarlarımıza daha fazla iş düşüyor. Okuma yazma kursları için vatandaşların bize gelmesini beklemeden biz onlara ulaşacağız ve bu oranları daha da yukarı çekeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun ise HEM’in kursları konusunda en önemli paydaşlarından ve iş ortaklarından birisinin de mahalle muhtarları olduğunu ifade ederek, "Bu konuda tüm muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. El birliği ile hem okuma yazma kursları hem de diğer kurslarımıza katılımı daha da fazla artırmak için muhtarlarımızın daha fazla önem vermesi gerekiyor" diye konuştu.
Toplantı muhtarlar ile HEM müdürlüğünün karşılıklı görüş alışverişleri ile sona erdi.

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