Orient Ekspres Türkiye'deki turunu tamamladı

Dünyaca ünlü İngiliz yazar Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresinde Cinayet" gibi birçok romanına konu olan Orient Ekspres'te seyahat eden turistler 8 bin avro ve üzeri rakamlar ödüyor.

Dünyanın en ünlü ve prestijli turlarından olan Orient Ekspres'in 1883 yılından bu yana devam ettiğini belirten Bacıoğlu, "Orient Ekspres zaman zaman ara verdiği seferlerine son yıllarda yılda bir kez önemli turistik destinasyon olarak devam etmektedir. Bu konforlu ve lüks tren Paris-İstanbul hattında çeşitli şehirlerden geçerek Edirnemize de Kapıkule Garı'ndan giriş yaparak son noktası olan İstanbul'a varmakta ve İstanbul gezisiyle turu taçlandırmaktadır." diye konuştu.

Trenin Edirne'den geçiyor olması Edirne'nin turistik bir rota olarak biliniyor olması açısından önemli olduğunu vurgulayan Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz kadarıyla tren filmlerden çıkmış gibi bir tren. Kapıkule'den çıkış yaparken akşam yemeği saatine denk geldiğimizde şık kıyafetli turistler ile karşılaştık. Geleneksel Türk kıyafetleri giyinmiş İtalyan çalışanlar gördük. Tren görevlilerinden aldığımız bilgilere göre Türkiye kısmının çok güzel geçtiği, turistlerin memnun olduğunu öğrendik. Trende çeşitli ülkelerden 100 turist, 25 çalışan personel mevcut. Turistlerin tur için yaklaşık 8 bin avro ve üzeri rakamlar ödediğini biliyoruz. Belki ilerde İstanbul'daki gibi Edirne'de de bu tura bir gezi ya da konaklama hizmeti sağlanabilir. Bunun için çaba gösteriyoruz."

