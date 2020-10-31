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Origin OS fark yaratmaya geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2020 11:45 | Son Güncelleme

Vivo, yeni arayüzü Origin OS için çalışmalarına başladığını açıkladı. Android 11 ile gelecek olan yeni arayüz fark yaratacak. Maalesef ki geçmişte, Çinli firmalar telefonlarını güncel yazılımda tutma konusunda iyi bir iş çıkaramamıştı. Bu şirketler küresel sahnede önem kazanmaya başlayınca bu değişmeye başladı. Günümüzde çoğu Çinli şirket Android güncellemelerine öncelik veriyor. Ancak bu süreçte Vivo’nun FunTouch İşletim Sistemi biraz sönük kalmıştı.

Origin OS fark yaratmaya geliyor

Şirket ayrıca geçmişte güncelleme eksikliği nedeniyle eleştirilmişti. Şimdi ise vivo yazılım konusundaki kötü şöhretinden Origin OS  ile kurtulmak için kolları sıvadı.

Funtouch OS’nin Origin OS olarak yeniden markalaşmasıyla ilgili ilk raporlar bu haftanın başlarında yayınlandı. Proje, FuntouchOS üzerinde tam bir revizyonu olacak ve şirket için yeni bir sistem kimliğinin gelişini işaret edecek.
Vivo, yeni arayüz söylentilerinin gerçek olduğunu ve tüm uygun akıllı telefonlar için yakında geleceğini resmen onayladı.
Raporlara göre, yeni işletim sistemi 19 Kasım’da duyurulacak. Vivo, geliştirici konferansını o zaman gerçekleştirecek. Orada, şirketin yeni yazılım şubesiyle ilgili tüm ayrıntıları öğreneceğiz.

Dahası, şirket Vivo X60’ı tanıtma fırsatını da yakalayabilir. Yeni telefon, güçlü kamera merkezli Vivo X50’de başarılı olacak ve aynı zamanda yeni Origin OS’ye sahip ilk akıllı telefon olarak da gelebilir.

Bu noktada yeni yazılım sadece Android 11 tabanlı olabilir. Bu yüzden Android 11 güncellemesi ile gelecek olan yeni arayüz diğer vivo telefonlarına biraz geç gelebilir.

Vivo’nun 19 Kasım konferansı, yeni cihaz ve yazılımın yanı sıra uygulamalar, oyunlar, ticari işbirliği, diğer teknoloji segmentleri, IoT ürünleri ve diğer konulara odaklanacak.

Digital Chat Station’a göre, Origin OS “Orijinal İşletim Sistemi” anlamına geliyor. Mevcut Funtouch işletim sistemine göre önemli iyileştirmeler getireceğini belirtiyor. Sızıntı yapan kişi ayrıca yeni yazılımın piyasadaki en iyi Android kullanıcı arayüzü özelleştirmelerinden biri olacağını iddia ediyor. Bunlar kesinlikle cesur iddialar.

Maalesef, şimdilik Origin OS’in görünümü ve bir dizi özellik hakkında bize bir ipucu verecek çok fazla ayrıntıya sahip değiliz.

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