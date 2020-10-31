Origin OS fark yaratmaya geliyor

Şirket ayrıca geçmişte güncelleme eksikliği nedeniyle eleştirilmişti. Şimdi ise vivo yazılım konusundaki kötü şöhretinden Origin OS ile kurtulmak için kolları sıvadı.

Funtouch OS’nin Origin OS olarak yeniden markalaşmasıyla ilgili ilk raporlar bu haftanın başlarında yayınlandı. Proje, FuntouchOS üzerinde tam bir revizyonu olacak ve şirket için yeni bir sistem kimliğinin gelişini işaret edecek.

Vivo, yeni arayüz söylentilerinin gerçek olduğunu ve tüm uygun akıllı telefonlar için yakında geleceğini resmen onayladı.

Raporlara göre, yeni işletim sistemi 19 Kasım’da duyurulacak. Vivo, geliştirici konferansını o zaman gerçekleştirecek. Orada, şirketin yeni yazılım şubesiyle ilgili tüm ayrıntıları öğreneceğiz.

Dahası, şirket Vivo X60’ı tanıtma fırsatını da yakalayabilir. Yeni telefon, güçlü kamera merkezli Vivo X50’de başarılı olacak ve aynı zamanda yeni Origin OS’ye sahip ilk akıllı telefon olarak da gelebilir.

Bu noktada yeni yazılım sadece Android 11 tabanlı olabilir. Bu yüzden Android 11 güncellemesi ile gelecek olan yeni arayüz diğer vivo telefonlarına biraz geç gelebilir.