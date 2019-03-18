Orijinal bandrollerle kaçak sigara satan şüpheli yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da orijinal sigara paketlerinden söktüğü bandrolleri, kaçak sigara paketlerine yapıştırarak sattığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki ve tütün mamullerinin ticaretine yönelik operasyon düzenledi. İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bir depoya yönelik baskın düzenleyen ekipler, cinsel içerikli malzemeler ile 1 milyon 100 bin 800 adet kaçak sigara paketi, orijinal sigara paketlerinden sökülen bandrol ve bu bandrolleri yapıştırmak için kullanılan sıcak hava tabancası ele geçirildi. Polis, orijinal sigara paketlerinden sökülen bandrollerin kaçak sigara paketlerine yapıştırılarak satıldığını belirledi. Gözaltına alınan İ.Y., adliyeye sevk edildi.

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