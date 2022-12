Orion eve dönüyor! Yakaladığı şaşırtıcı görüntü nefesleri kesti: "Bu biziz"

Orion kapsülü, Ay yüzeyinin üzerinden en yakın geçişini yaptı ve artık Dünya'ya doğru, yani eve doğru yola çıktı. Artemis 1 görevi kapsamında 16 Kasım'da Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketiyle uzaya fırlatılan ve Ay'ın şaşırtıcı görüntülerini yakalayan araç, şimdi Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı. Ancak yakaladığı 'Hilal Dünya' görüntüsü oldukça dikkat çekti. O görüntüyü NASA resmi hesabından paylaştı. İşte detaylar...

Orion uzay aracının yakaladığı görüntü, sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi. Bu görüntüde Dünya, Ay'ın ötesinde bir hilal olarak görülüyor.

Bu görüntüyü resmi hesabı üzerinden paylaşan NASA "Dünya'yı uzaktan görebilirsiniz. Bu biziz" ifadelerini kullandı.

We have retrieved signal with @NASA_Orion after an expected loss of signal when the spacecraft flew directly behind the Moon. You can see Earth in the distance. That's us. #Artemis https://t.co/gOdqk9dqV1 pic.twitter.com/I19mpVgFWK

BBC'nin haberine göre, Orion pazartesi günü Ay'ın yakınında büyük bir motor ateşlemesi gerçekleştirdi. Bu, şimdiye kadar oldukça başarılı bir uçuşu olan yeni nesil mürettebat gemisi için son büyük motorlu manevra oldu. Aracın 11 Aralık Pazar günü Pasifik Okyanusu'na inmesi bekleniyor.

Hafta sonu Ay'ın etrafında gerçekleşen sorunsuz dönüş, astronotların 2024'ün sonlarındaki bir sonraki görevi için Orion'a geçmesini sağlayacak.

Ancak bu ilk uçuş, astronotlar yokken sistemleri test etmekle ilgiliydi.

Bir sonraki görev olan Artemis-2'de deneme astronotlarla yapılacak. Artemis 3'te ise insanlar yıllar sonra Ay yüzeyine yeniden iniş yapacak. Böylece insanlık tekrar Ay'a gitmiş olacak.

One day in the solar system: Here are a few views captured – today – by @NASA spacecraft. ????????????



This is the Moon and the distant crescent Earth as seen today by the @NASA_Orion spacecraft during the #Artemis I mission. https://t.co/vbuOpAPQ2Z pic.twitter.com/Ak046fMVmO