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Orion eve dönüyor! Yakaladığı şaşırtıcı görüntü nefesleri kesti: "Bu biziz"

07.12.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Orion uzay aracı eve dönüyor. Orion Artemis 1 görevi kapsamında 16 Kasım'da Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Şaşırtıcı görüntüler yakalayan araç şimdi Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı. Orion, yakaladığı 'Hilal Dünya' görüntüsüyle ise nefesleri kesti. NASA o görüntüyü "Bu biziz" diyerek paylaştı.

Orion eve dönüyor! Yakaladığı şaşırtıcı görüntü nefesleri kesti: "Bu biziz"

Orion kapsülü, Ay yüzeyinin üzerinden en yakın geçişini yaptı ve artık Dünya'ya doğru, yani eve doğru yola çıktı. Artemis 1 görevi kapsamında 16 Kasım'da Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketiyle uzaya fırlatılan ve Ay'ın şaşırtıcı görüntülerini yakalayan araç, şimdi Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı. Ancak yakaladığı 'Hilal Dünya' görüntüsü oldukça dikkat çekti. O görüntüyü NASA resmi hesabından paylaştı. İşte detaylar...

NEFES KESEN GÖRÜNTÜ!

Orion uzay aracının yakaladığı görüntü, sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi. Bu görüntüde Dünya, Ay'ın ötesinde bir hilal olarak görülüyor.

Orion

Bu görüntüyü resmi hesabı üzerinden paylaşan NASA "Dünya'yı uzaktan görebilirsiniz. Bu biziz" ifadelerini kullandı.

Akıllardan kolay kolay çıkmayacak! Akıllardan kolay kolay çıkmayacak!

ORION EVE DÖNÜYOR

BBC'nin haberine göre, Orion pazartesi günü Ay'ın yakınında büyük bir motor ateşlemesi gerçekleştirdi. Bu, şimdiye kadar oldukça başarılı bir uçuşu olan yeni nesil mürettebat gemisi için son büyük motorlu manevra oldu. Aracın 11 Aralık Pazar günü Pasifik Okyanusu'na inmesi bekleniyor.

Hafta sonu Ay'ın etrafında gerçekleşen sorunsuz dönüş, astronotların 2024'ün sonlarındaki bir sonraki görevi için Orion'a geçmesini sağlayacak.

Ancak bu ilk uçuş, astronotlar yokken sistemleri test etmekle ilgiliydi.

Bir sonraki görev olan Artemis-2'de deneme astronotlarla yapılacak. Artemis 3'te ise insanlar yıllar sonra Ay yüzeyine yeniden iniş yapacak. Böylece insanlık tekrar Ay'a gitmiş olacak.


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