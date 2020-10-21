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Orionid meteor yağmuru görsel şölen sunacak! Orionid meteor yağmuru ne zaman, Orionid meteor yağmuru saat kaçta?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.10.2020 17:11 | Son Güncelleme

Orionid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Ekim ayının ilk günlerinde başlayan ve daha sonra zirveye ulaşan Orionid meteor yağmuru ile 21-22 Ekim arasında seyir zevki yüksek bir görsel şölen bizleri bekliyor olacak. Peki Orionid meteor yağmuru nedir? Orionid meteor yağmuru saat kaçta, Orionid meteor yağmuru Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

Orionid meteor yağmuru görsel şölen sunacak! Orionid meteor yağmuru ne zaman, Orionid meteor yağmuru saat kaçta?

Orionid meteor yağmuru ya da diğer adıyla Orion meteor yağmuru, Halley kuyruklu yıldızının bize bıraktığı iki mirastan sadece biri. Zira Eta Aquarid meteor yağmuru gibi Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutları tarafından üretilen bu meteor yağmuru, ekim ayının ilk günlerinde ortaya çıkmaya başlıyor. 21-22 Ekim tarihlerinde ise Orionid meteor yağmuru zirve haline ulaşıyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU İÇİN GERİ SAYIM! NASIL İZLENİR?

Orionid meteor yağmuru için beklenen tarih geldi. Meteor yağmuru, 21-22 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek. Meteor yağmurunu gözlemlemek için ise tıpkı Perseid meteor yağmurunda olduğu gibi herhangi bir teleskoba ya da kameraya ihtiyaç duyulmayacak. Ancak bu meteor yağmuru, Perseid Meteor Yağmuru kadar da yoğun bir şekilde gerçekleşmeyecek. Saat başına 10-20 adet meteorun gözlemlenebileceği söylenmekte.

ORİONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Meteor yağmuru için uzmanlar, hava koşullarının uygun olduğu ve ışık kirliliğin en az olduğu bölgelerde meteor yağmurunun daha net gözlemlenebileceği konusunda hemfikir. Ayrıca Orionid meteor yağmurunun gece 1 ila 4 arasında en iyi seyir keyfini sunacağı belirtiliyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid meteor yağmuru Avcı Takımyıldızı bölgesinde gerçekleşen, her yıl ekim ayında gözlemlenen, Halley kuyruklu yıldızı tarafından geriye kalan irili ufaklı toz parçacıklarından oluşan iki meteor yağmurundan biridir. Gece 01.00 ila 04.00 saatleri arasında net bir şekilde görünebilir meteor yağmuru, maksimum yağışını 20 ve 22 ekim tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

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