Orionid meteor yağmuru ne zaman? 2021 Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

2021 yılında gerçekleşecek olan Orionid meteor yağmurunun tarihi araştırılıyor. Orionid meteor yağmuru, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri olarak bilinmekte. Gökyüzü olayının hangi ülkelerden gözlemlenebileceği de merak konusu. Peki Orionid meteor yağmuru ne zaman?

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Merakla takip edilen ve nadir görülen gök olaylarından biri olarak bilinen Orionid meteor yağmuru Ekim ayında meydana geliyor. Güneş etrafındaki turunu 76 senede gerçekleştiren Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen Orionid meteor yağmuru, 20 - 21 Ekim 2021 tarihlerinde izlenebilecek.

Uzmanlar, Orionid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler için en iyi saatlerin gece saat 1 ila 4 arasında olduğunu açıkladı.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ?

Orionid meteor yağmuru, Türkiye’den de izlenebilecek. Fakat en iyi seyir için, yapay ışıklandırmalardan uzak, karanlık ve yüksek alanların tercih edilmesi tavsiye edilmekte. Meteor yağmurunun net bir şekilde gözlemlenebilmesi için hava koşullarının da uygun olması gerekiyor.

