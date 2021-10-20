HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Orionid meteor yağmuru ne zaman? 2021 Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Orionid meteor yağmuru ne zaman? 2021 Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

20.10.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene gerçekleşen Orionid meteor yağmurunun tarihi araştırılıyor. Bu olay Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri olarak biliniyor. Peki her yıl Ekim ayında gerçekleşen Orionid meteor yağmuru ne zaman? 2021 Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte merak edilenler...

Orionid meteor yağmuru ne zaman? 2021 Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

2021 yılında gerçekleşecek olan Orionid meteor yağmurunun tarihi araştırılıyor. Orionid meteor yağmuru, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri olarak bilinmekte. Gökyüzü olayının hangi ülkelerden gözlemlenebileceği de merak konusu. Peki Orionid meteor yağmuru ne zaman?

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Merakla takip edilen ve nadir görülen gök olaylarından biri olarak bilinen Orionid meteor yağmuru Ekim ayında meydana geliyor. Güneş etrafındaki turunu 76 senede gerçekleştiren Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen Orionid meteor yağmuru, 20 - 21 Ekim 2021 tarihlerinde izlenebilecek.

Uzmanlar, Orionid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler için en iyi saatlerin gece saat 1 ila 4 arasında olduğunu açıkladı.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ?

650x344-orionid-meteor-yagmuru-ne-zaman-2021-orionid-meteor-yagmuru-nerelerden-gorulecek-turkiyeden-izlenecek-mi-1634297569137

Orionid meteor yağmuru, Türkiye’den de izlenebilecek. Fakat en iyi seyir için, yapay ışıklandırmalardan uzak, karanlık ve yüksek alanların tercih edilmesi tavsiye edilmekte. Meteor yağmurunun net bir şekilde gözlemlenebilmesi için hava koşullarının da uygun olması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
PARTNER"Çalışırken hissettiğim destek""Çalışırken hissettiğim destek"
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.