İSTANBUL (AA) - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Damat markasının 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonları arasında yer alan ürünün, 180 gram hafifliği ile adeta "uçan ceket" olarak tanımlandığını belirterek, "Yeni nesil ultra hafif ceketlerimiz için hem yurt içi hem de yurt dışından üst üste siparişler alıyoruz." dedi. Orka Holding tarafından 82 ülkeden yaklaşık 200 bayinin ağırlandığı "İstanbul'daki 10. Yurtdışı Bayi Buluşması"nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Orakçıoğlu, holding markalarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Orakçıoğlu, Ar-Ge, tasarım ve inovasyona dayalı güçlü üretim altyapısı ve kalite anlayışı ile dünyada en çok aranan markalar arasında yer aldıklarını aktararak, başarılarındaki kilit noktanın "ulaşılabilir lüks" sunmak olduğunu vurguladı. Her yıl cirolarını ve satış performanslarını yüzde 30'lar seviyesinde artırdıklarına işaret eden Orakçıoğlu, şunları söyledi: "Dünyada en çok konuşulan ilk beş markadan biri olma hedefimiz adım adım gerçek oluyor. 'Yurtdışı Bayi Buluşması'nda aldığımız siparişler ve yorumlar, bunu doğruluyor. En yeni ürünümüz olan 'ultra hafif' ceketler büyük ilgi gördü. İtalyan kumaştan, yüzde 100 yün olarak üretilen ceketlerimiz, vatka, tela, astar gibi malzemeler içermediği için gömlek hafifliğine ve doğal elastikiyete sahip.

Damat markasının 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonları arasında yer alan ürün, 180 gram hafifliği ile adeta 'uçan ceket' olarak tanımlanıyor. Yeni nesil ultra hafif ceketlerimiz için hem yurt içi hem de yurt dışından üst üste siparişler alıyoruz. Her ürünümüzde olduğu gibi erkeği fit gösteren, standart ceketlere göre de üretim aşaması oldukça zor olan ultra hafif ceketler, 400 ila 600 avroya alıcı buluyor." - "İlk altı ayda hedefleri geçtik" Süleyman Orakçıoğlu, hem karlılıkta hem de yurt içi ve yurt dışı büyümede yılın ilk yarısında hedeflerini geçtiklerini belirterek, "Avustralya’dan Amerika’ya kadar beş kıtada yer alan ve üzerinde güneş batmayan bir marka olarak ışık hızında büyümeye devam ediyoruz. İlk altı ayda aralarında Floransa, Kiev, Frankfurt, Saray Bosna, Üsküp ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın da olduğu lokasyonlarda 20 mağaza açtık." diye konuştu. Yılın ikinci yarısında açacakları mağazaların anlaşmalarının da tamamlandığına işaret eden Orakçıoğlu, şunları kaydetti: "Yakında Kanada Ottowa'da bir mağaza açacağız. Dubai, Johannesburg, Capetown ve Moskova dahil pek çok marka şehirde açılacak 20 mağaza ile yıl sonunda toplam 40 yeni mağaza açmış olacağız. Bu yıl yurt içinde ve yurt dışında bulunan mağazalarımızın sayılarını eşitlemeyi hedefliyoruz. Böylelikle yıl sonunda yurt içi ve yurt dışında mağaza sayılarımızın toplamı 420 olacak. Yine 2019 yılı sonunda ciroda 750 milyon TL, ihracatta ise 30 milyon dolar hedefliyoruz. Yurt dışında perakende ciromuz hali hazırda 60 milyon dolara ulaştı."

İstanbul Yeni Havalimanı’nda açtıkları Damat, Tween ve D’S Damat mağazalarının da alışverişte uluslararası buluşma noktasına dönüştüğünü belirten Orakçıoğlu, "Avustralya’dan İspanya’ya, Panama’dan Rusya’ya dünyanın dört bir yanından gelen yolcular, hali hazırda kendi ülkelerinden tanıdıkları markalarımızdan alışveriş yapmaya mağazalarımıza uğruyor. İki ayda yeni havalimanındaki mağazalarımızla satış hedeflerin üzerine çıktık." şeklinde konuştu. - "E-ticarette yüzde 100’ün üzerinde büyüdük" Orakçıoğlu, Orka Holding’in e-ticarette kaydettiği başarılara da değinerek, "Yaptığımız yatırımlarla çok güçlü olan dijital altyapımızın da etkisiyle e-ticarette son üç yılda yüzde 100’ün üzerinde büyüdük. Uluslararası e-ticaret devleriyle iş birliği ve partnerliklerimiz sürüyor. Bu yıl yüzde 70 büyüme planlıyoruz. Geçen yıl toplam cironun yüzde 5’i e-ticaretten sağlandı. Bu yıl hedef; cironun yüzde 7’sini e-ticaretten sağlamak. E-ticarette yılda 15 mağazanın yaptığı ciroyu yapıyoruz." bilgisini verdi.

Bu yıl yüzde 10 ek istihdam oluşturmayı da planladıklarını kaydeden Orakçıoğlu "Yaptığımız yatırımlar ve farklı pazarlarda açtığımız yeni mağazalarımızın ihtiyaçları yönünde işe alımlar yapıyoruz. Mevcutta hazırda perakende mağazalarımızda ve merkezde toplam bin 500, üretimde 800 ve yurt dışında 700 kişi ile bünyemizde yaklaşık 3 bine yakın çalışanımız bulunuyor." yorumunu yaptı. Dünya modasının kalbi İtalya’da da lüks markaları geride bırakarak yılda yüzde 100’ün üzerinde büyüme başarısı kaydettiklerinin altını çizen Orakçıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "2016 yılı son çeyreğinde giriş yaptığımız İtalya’da, Milano, Piacenza, Parma, Genova, Rimini, Sassari, Varese, Messina ve Cagliari olmak üzere 9 kentte 9 günde 9 satış noktası açma başarısı gösterdik. 2017 yılında Roma gibi marka kentlere de girdik. Bu yıl Sardinya, Bolonya ve moda ve sanatın kalbi Floransa’da mağazalar açtık. Floransa’nın en prestijli noktasında yine lüks markalarla yan yanayız. İtalya’da satış noktası sayımız 31’e ulaştı. Yıl sonunda bu sayı 40’a çıkacak.

Dünyanın en güçlü erkek giyim mağazalarının olduğu İtalya’da böylesine bir performansı ortaya koymak, sadece Orka Holding için değil Türkiye adına çok önemli. Öyle ki, İtalya’nın hazır giyimde kg fiyatı 45 dolar iken, Orka Holding markalarının kg birim fiyatı ise 80 dolara yükseldi. Kısacası, en zoru başarmış durumdayız. Ayrıca, İtalya'da çok güçlü olan bir distribütörden gelen bir teklif üzerine Milano'da showroom açtık. Bu sayede aralarında Brezilya, Meksika, Kanada, Malezya, Peru, Panama, Endonezya ve Avustralya'nın da olduğu çok farklı pazarlara ürün pazarlamaya başladık." - "Yıkanınca deforme olmayan yün takım elbise ürettik" Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da "Koleksiyonlarımızda erkeklerin içinde rahat edeceği, ağırlık yapmayan, kırışmayan, su ve leke itici özelliklere sahip yenilikçi ürünler sunmaya özen gösteriyoruz." dedi. Orakçıoğlu, şu bilgileri verdi: "Bunlar arasında; dünyanın en kaliteli ve hafif kumaşlarıyla üretilen takım elbiselerimiz, hem seyahatlerde hem de günlük yaşam temposunda konfor sağlayan Travel Serisi takımlarımız, su itici ve leke tutmayan NanoCare gömleklerimiz, kolay ütülenebilen EasyCare gömleklerimiz ve koku hapseden özelliği ile NanoFresh gömleklerimiz var. 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonumuzda ise 180 gramlık ultra hafif ceketlerimize ek olarak, yıkanabilir yünlü grubunu da genişlettik. Daha önce ürettiğimiz yıkanabilir yün takım elbisenin yanında, bu kez de yine yıkanabilir, yıkanınca deforme olmayan, yüzde 100 yün örme, kırışmaz ve kötü koku itici özelliklere sahip pantolon ve ceket ürettik."