Orkestra ile uyumlu çivi çakan duyarlı adam

Orkestranın dikkatini dağıtmamak için ritme uygun çivi çakan adam sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Adamın duyarlı davranışından dolayı izleyenlerden takdir topladı.
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