HABER

Orkestra ile uyumlu çivi çakan duyarlı adam

İLGİNÇ HABERLER  | 22.09.2018 09:28 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Orkestranın dikkatini dağıtmamak için ritme uygun çivi çakan adam sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Adamın duyarlı davranışından dolayı izleyenlerden takdir topladı.

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
Yukarı doğru akan şelaleYukarı doğru akan şelale
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcekÇekirgeyi hızlıca avlayan örümcek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orkestra Çivi sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yukarı doğru akan şelale

Yukarı doğru akan şelale

Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek

Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek

Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek

Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek

Korkutan görüntü! Binlerce karınca kiliseyi adeta istila etti

Korkutan görüntü! Binlerce karınca kiliseyi adeta istila etti

Çiftçinin hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu

Çiftçinin hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu

Çiftçinin hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu

Çiftçinin hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.