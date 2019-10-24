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Orkid'in gazete kağıtlı reklamı sosyal medyaya damga vurdu, firma açıklama yaptı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Hijyenik ped markası Orkid, Türkiye'de kadın pedlerine utanç duyulacak bir şeymiş gibi bakılmasına ilişkin bir video hazırladı. Ped paketini kadına şiddet ve tecavüz haberleri ile dolu bir gazete sayfasına saran firmanın bu videosu sosyal medyada olay oldu. Reklama destek veren olduğu kadar tepki gösterenin de olduğu reklam hakkında Orkid bir açıklama yaptı. Firma, 'herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysa bundan dolayı üzgünüz' dedi.

Orkid'in gazete kağıtlı reklamı sosyal medyaya damga vurdu, firma açıklama yaptı

Ped markası Orkid'in yeni reklamı sosyal medyada tartışma yarattı. Orkid'in Türkiye'de nasıl satıldığına ilişkin tasarlanan reklam sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Reklamda, Türkiye’de pedlerin gazete kağıdına sarılarak satıldığı belirtiliyor ve kadın haklarına yönelik ihlâllerin haberleri markanın ambalajına yerleştiriliyor.

İngilizce yayınlanan reklamda ped paketi, tecavüz haberleri ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor. Yayınlanan Orkid reklamına hem destek verenler hem de tepki gösterenler oldu.

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Tepki gösterenler Türkiye pedlerin gazete paketine sarılı olarak satılmadığını söyledi. Kimileri reklamda Türkiye'nin aşağılandığını iddia etti. Öte yandan reklamın içeriğini savunan ve gerçek olduğunu söyleyerek destek verenler de vardı.

Gazeteci Banu Avar Orkid'in niyetinin iyi olmadığı görüşünde olan isimlerden. Attığı twitte 'Orkid almayın' çağrısında bulundu.

Türkiye’de Orkid markası için tasarlanan mağaza içi kampanyası, Türkiye’de ve dünyada kadınların yaşadığı damgalanma, ekonomik kısıtlar nedeniyle hijyenik pede erişememe ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere bazı ciddi sorunlara ışık tutmak amacını taşıyordu. Bu sorunlar nadiren tartışılıyor, genellikle utanç duygusuna dönüşüyor ve genç kızlar, kadınlar ve aileleri için hayat boyu karşı karşıya kalacakları konuları oluşturuyor.

ORKİD'TEN AÇIKLAMA

Fikrin uygulanmasında niyetimizi tam olarak yansıtamadığımızı görüyoruz ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysa bundan dolayı da üzgünüz. Ancak söz konusu video, bir yaratıcı endüstri etkinliği için özel olarak, yerel ajansımız tarafından mağaza içi kampanyamızı anlatmak amacıyla, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bir başvuru filmidir.

Orkid, olumlu yönde gelişmeye katkıda bulunabilmek için fırsatları değerlendirmek amacıyla çalışan ve bu amaç doğrultusunda da 2018 yılında Türkiye’de ekonomik kısıtlar nedeniyle pede erişemeyen kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmelerine destek olabilmek için 4 milyondan fazla ped bağışı yapmış bir markadır.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Biraz saçma olmuş. Kaç defa kardeşim alıver dedi de satın aldım eve dönerken, ne gazeteye saran gördüm, ne kara poşete koyan :) Ped konusunda utanılacak birşey varsa, kullanılmış pedi çöpe atmak yerine sağa sola bırakan hanımefendiler utansın.
Türkiye yi 3, dunya ülkesi olarak gösteren tamamen ülkemizi aşağılayan bir reklam
Cok önemli bir konuya parmak basmışlar. Teşekkür ederim orkid.....
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