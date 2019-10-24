Orkid'in gazete kağıtlı reklamı sosyal medyaya damga vurdu, firma açıklama yaptı

İyi güzel de İngilizce video neden? Dışarıya ‘biz bu kadar mühim iş yaptık’ demek için mi?

Pedlerin Türkiye’de ayıp bir şeymiş gibi gazete kağıdına sarılmasına ya da saklanmasına Orkid’den tokat gibi reklam. Türkiye’de kadınlara karşı işlenmiş utanç verici suçların ve olayların haberlerini basıp pedleri bu haberlere sarmışlar. pic.twitter.com/Mc7RAKQUyJ

Tepki gösterenler Türkiye pedlerin gazete paketine sarılı olarak satılmadığını söyledi. Kimileri reklamda Türkiye'nin aşağılandığını iddia etti. Öte yandan reklamın içeriğini savunan ve gerçek olduğunu söyleyerek destek verenler de vardı.

İngilizce yayınlanan reklamda ped paketi, tecavüz haberleri ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor. Yayınlanan Orkid reklamına hem destek verenler hem de tepki gösterenler oldu.

Bommboş reklam. Amaçlarının ne olduğu İngilizce yapmalarından belli. — hâle. (@halefelice_) October 23, 2019

Türkiye’de Orkid markası için tasarlanan mağaza içi kampanyası, Türkiye’de ve dünyada kadınların yaşadığı damgalanma, ekonomik kısıtlar nedeniyle hijyenik pede erişememe ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere bazı ciddi sorunlara ışık tutmak amacını taşıyordu. Bu sorunlar nadiren tartışılıyor, genellikle utanç duygusuna dönüşüyor ve genç kızlar, kadınlar ve aileleri için hayat boyu karşı karşıya kalacakları konuları oluşturuyor.

ORKİD'TEN AÇIKLAMA

Fikrin uygulanmasında niyetimizi tam olarak yansıtamadığımızı görüyoruz ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysa bundan dolayı da üzgünüz. Ancak söz konusu video, bir yaratıcı endüstri etkinliği için özel olarak, yerel ajansımız tarafından mağaza içi kampanyamızı anlatmak amacıyla, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bir başvuru filmidir.

Orkid, olumlu yönde gelişmeye katkıda bulunabilmek için fırsatları değerlendirmek amacıyla çalışan ve bu amaç doğrultusunda da 2018 yılında Türkiye’de ekonomik kısıtlar nedeniyle pede erişemeyen kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmelerine destek olabilmek için 4 milyondan fazla ped bağışı yapmış bir markadır.



