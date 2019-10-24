Orkid'in gazete kağıtlı reklamı sosyal medyaya damga vurdu, firma açıklama yaptı

Ped markası Orkid'in yeni reklamı sosyal medyada tartışma yarattı. Orkid'in Türkiye'de nasıl satıldığına ilişkin tasarlanan reklam sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Reklamda, Türkiye’de pedlerin gazete kağıdına sarılarak satıldığı belirtiliyor ve kadın haklarına yönelik ihlâllerin haberleri markanın ambalajına yerleştiriliyor.
İngilizce yayınlanan reklamda ped paketi, tecavüz haberleri ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor. Yayınlanan Orkid reklamına hem destek verenler hem de tepki gösterenler oldu.
Tepki gösterenler Türkiye pedlerin gazete paketine sarılı olarak satılmadığını söyledi. Kimileri reklamda Türkiye'nin aşağılandığını iddia etti. Öte yandan reklamın içeriğini savunan ve gerçek olduğunu söyleyerek destek verenler de vardı.
Pedlerin Türkiye’de ayıp bir şeymiş gibi gazete kağıdına sarılmasına ya da saklanmasına Orkid’den tokat gibi reklam. Türkiye’de kadınlara karşı işlenmiş utanç verici suçların ve olayların haberlerini basıp pedleri bu haberlere sarmışlar. pic.twitter.com/Mc7RAKQUyJ— Feyza Altun (@feyzaltun) 23 Ekim 2019
Utanç verici bir şeymiş gibi pedi gazeteye saranlara, siyah poşete koyanlara orkid'ten tokat gibi cevap. Kadınlara karşı işlenmiş utanç verici gazete haberlerini paketlere basmış. 10\10 haraket???????????????? pic.twitter.com/uJ3vZgm2NE— Çapulsuz (@Sterenkemal) October 23, 2019
Ped satmaktan utanan zihniyetlerin,kadına yönelik suçlardan utanmadığını anlatmaya çalışan tokat gibi reklam..#Orkid pic.twitter.com/7OT49BMbSD— Seloculuk ???? (@yokcapon) October 24, 2019
Orkid'in ödüllere adaylıklar alan,büyük etkileşimler yaratan çalışması Golden Drum'da 1 Silver Drum kazanan Uncover the Shame, kadınların maruz kaldığı olumsuz durum varken ped almanın ayıp göründüğü yada kız çocuklarının bu temel ihtiyaca ulaşamadığı düzene baş kaldırıyor.#orkid pic.twitter.com/zblmIuI0rC— Dilem Adalı (@Adaliiiid) October 23, 2019
Çok merak ediyorum, Türkiye'nin neresinde gazete kağıdına sarılıyormuș acaba?— Beril ???? (@zinfandel__) October 24, 2019
Bıkmadınız așağılamaktan Üllkemi! #orkid
Gazeteci Banu Avar Orkid'in niyetinin iyi olmadığı görüşünde olan isimlerden. Attığı twitte 'Orkid almayın' çağrısında bulundu.
Orkid almayın! Orkid’in tanıtımı yapılırken Türkiye gömülüyor. İngilizce tanıtımı izleyin... https://t.co/vkRHWAiZEo— Banu AVAR (@AvarBanu) 24 Ekim 2019
İyi güzel de İngilizce video neden? Dışarıya ‘biz bu kadar mühim iş yaptık’ demek için mi?— Ahu Ozyurt (@ahuozyurt) October 24, 2019
Bommboş reklam. Amaçlarının ne olduğu İngilizce yapmalarından belli.— hâle. (@halefelice_) October 23, 2019
Türkiye’de Orkid markası için tasarlanan mağaza içi kampanyası, Türkiye’de ve dünyada kadınların yaşadığı damgalanma, ekonomik kısıtlar nedeniyle hijyenik pede erişememe ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere bazı ciddi sorunlara ışık tutmak amacını taşıyordu. Bu sorunlar nadiren tartışılıyor, genellikle utanç duygusuna dönüşüyor ve genç kızlar, kadınlar ve aileleri için hayat boyu karşı karşıya kalacakları konuları oluşturuyor.
ORKİD'TEN AÇIKLAMA
Fikrin uygulanmasında niyetimizi tam olarak yansıtamadığımızı görüyoruz ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysa bundan dolayı da üzgünüz. Ancak söz konusu video, bir yaratıcı endüstri etkinliği için özel olarak, yerel ajansımız tarafından mağaza içi kampanyamızı anlatmak amacıyla, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bir başvuru filmidir.
Orkid, olumlu yönde gelişmeye katkıda bulunabilmek için fırsatları değerlendirmek amacıyla çalışan ve bu amaç doğrultusunda da 2018 yılında Türkiye’de ekonomik kısıtlar nedeniyle pede erişemeyen kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmelerine destek olabilmek için 4 milyondan fazla ped bağışı yapmış bir markadır.
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