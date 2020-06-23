Orkide Bakımı Nasıl Yapılır? Orkide Budaması ve Çoğaltılması

Anadolu'da da yetişen bir çiçek türü olan orkide, sera ve salonlarda da sıklıkla yetiştirilir. Kıbrıs'taki Beş Parmak Dağları'nda farklı türlerine de rastladığımız orkide sadece görüntüsüyle değil kokusuyla sunduğu albeniyle de en çok tercih edilen ev bitkilerinden biri olmayı başarır.

Şık görüntüsüyle dikkat çeken ve çoğunluk tarafından beğenilen orkide, bakımı en zor çiçeklerin başında gelir. Doğru bir bakım tekniği ile orkideyi sağlıklı bir şekilde çoğaltmak ve büyütmek mümkündür.

Orkide Nerede Yetişir?

Orkide çiçeği Orta Asya ülkelerinin yanı sıra Afrika'daki gibi ülkelerde Kıbrıs'ta Beşparmak Dağları'nda sıklıkla yetişir. Orkide yetiştirmek için sera ya da ev ortamı da tercih edilebilir.

Orkidenin çiçek açma süresi ortamın koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte:

Genelde senede 2-3 defa yla sınırlı kalır.

yla sınırlı kalır. Yani bu da ortalama 3-4 ayda bir kez çiçek açacağına işarettir.

Orkide Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Pek çok çeşidi bulunan orkideyi seçmek her zaman pek kolay olmayabilir. Orkide, göz alıcı renkleri ve güzel görüntüleriyle bulunduğu ortamda harika bir şölen etkisi yaratır.

Orkideleri seçerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır:

Büyük boyda orkidelere yönelmek daha iyi olacaktır. Bu orkideler bulunduğu ortama daha kolay adapte olacaktır ve bu sayede daha sağlıklı şekilde gelişeceklerdir.

Çiçekleri olgunlaşmış durumdaki orkidelerden ziyade tomurcukların bol olduğu, bir kısmı açılmış orkidelere yönelmek daha yararlı olacaktır. Çünkü çiçekleri olgunlaşmış ve açmış orkide için dökülme evresi yavaş yavaş gelmeye başlamıştır.

Yaprağı lekeli olan orkidelerin hasta olmaları gibi bir ihtimal söz konusudur. Hastalık dışında lekeli yaprağa sahip olan orkidelerin güneş ışığına fazla maruz kalmaları da ihtimal dahilindedir.

Eğer imkanınız varsa orkide seçimi yaparken çiçeklerin kökünü kontrol etmeye çalışın. Kök, koyu kahverengi ya da siyaha dönükse bu orkideleri tercih etmemeniz gerekir. Bu renkteki kökler, ölü olabilir.

Orkide gübresi seçerken de normal veya her çiçek için kullanılan gübreler yerine çiçekçilerde ve marketlerde satılan orkide için özel üretilmiş gübrelerden yararlanırsanız daha sağlıklı olur.

Orkidenin Saksısı Nasıl Olmalı?

Orkide saksısı: