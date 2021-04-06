Orkide bakımı nasıl yapılır? Orkide sulama ve çoğaltmanın önemli noktaları

Daldırma yöntemi ile orkide sulama: Daldırma yöntemi ile orkide sulamak için saksınızı önceden dinlendirilmiş su dolu bir kap içerisine oturtup tüm kökler ıslanana kadar 10-15 dakika kadar su içerisinde bırakın. Ardından saksıyı kaptan çıkarıp kalan suyun süzülmesi ve yeteri kadar kuruması için bekletip eski yerine alın. Bu yöntemi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

Orkide türüne göre nem konusunda istekleri değişen bir çiçektir. Ancak genel olarak incelendiğinde gündüz en az %50, gece en az %70 oranında nem isteyen çiçeklerdir. Bu ölçülerden daha yoğun nemli havada daha sağlıklı ve daha hızlı büyüyecektir.

Orkide fazla güneşi sevmez, çiçekleri hemen bozulur ancak hiç güneş almayan ve loş yerde bulunması da iyi değildir. Yeterince güneş alamayan orkide, çiçek açmayacaktır. Orkidenin üzerine gelen güneş yarı yarıya filtrelenmiş olmalıdır, yani dokunduğunuz zaman yaprakları hiç ısıtmamalı ya da çok az ısıtmalıdır.

Aslında bilinene göre Orkide bakımına zor demek yanlış olur. Sadece genel olarak çiçek yetiştirme tarzlarından biraz daha farklı bir bakımı bulunur. Bu sebeple pek çok insan geleneksel saksı çiçeklerinde elde ettiği başarıyı Orkide’de elde edemez. Orkide bakımı eğer düzgün ve doğru bir şekilde yapılırsa her yıl birçok çiçek verebilir ve aylarca çiçek açabilir. Orkideler süresiz yaşayan bitkilerdir.

Çiçeklenmeyi teşvik etmek adına orkidenizi düzenli aralıklarla gübreleyebilirsiniz. Orkide toprağı klasik süs bitkilerinden farklı olduğu için her zaman sıvı gübre veya besin kullanmanız gerekir. Ayda bir kere bitkilerinize sıvı gübre verebilir, dilerseniz vermeniz gereken miktarı 4’e bölerek haftalık olarak da uygulayabilirsiniz.

Orkidenin toprağı kendine özeldir, her toprakta yetişmez. Çeşitli lif ve torflar ile hazırlanmış bir karışım ister. Toprak değişimini saksı değiştireceğiniz zaman yapabilirsiniz.

Buz küpleri ile orkide sulama: Bir diğer yöntem olan buz küpleri ile sert topraklı bitkilerde uygulaması oldukça popüler olan buz küpü ile sulama yöntemidir. Birkaç adet buz küpünü bitkinin yapraklarının altında kalıp yaprakları ıslatmayacak şekilde yerleştirin. Böylece buz yavaş yavaş eriyecek, bitkinin toprağı suyu emebilme şansı yakalayacaktır. Erime tamamlandıktan sonra saksı altı tabağında su kalırsa boşaltmayı unutmamalısınız. Bu yöntem ile bitkinizi haftada iki defa sulayabilirsiniz.

Çelikle çoğaltma tekniği, üretilecek bitkiden alınan ve çelik adı verilen bir gövde, kök veya yaprak parçası ile yeni bir bitki oluşturma tekniğidir. Bu yöntemi kullanabilmeniz için orkidelerinizin yeterince gelişmiş olması ve farklı noktalardan sürgünler vermesi gerekmektedir.

Orkideler çoğunlukla çiçeklendikten sonra 3-4 ay kadar çiçeklerini muhafaza ederler. Çiçekler döküldükten sonra çiçek sapları bir süre daha canlı kalır. Orkide sapınız yeşil olduğu müddetçe hala canlı demektir. Ancak sap kurumaya başlayıp kahverengini aldığında artık çiçekte kalmasının bir yararı olmayacaktır. Kahverengi olan sapı steril bir makas ile çapraz şekilde kesip bitkiden ayırabilirsiniz. Bitki sapı yeşil iken keserseniz, bu kısmı yeni bir orkide üretmek için çelik olarak kullanabilirsiniz.

Orkidelerin kökleri ışığa ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple orkide saksısı şeffaf ve ışık geçirebilen türde olmalıdır. Saksı değişimi yapılacağı zaman köklere zarar vermemek adına gerekirse saksı kesilerek çıkarılmalıdır ve dışarı çıkan hava kökleri saksı içerisine sıkıştırılmamalıdır.

Bir diğer orkide çoğaltma yöntemi ise ayırma yöntemidir. Phalaenopsis orkide çok seyrek kökünden yavru verir. Yavru yeterince köklenir ve en az iki yapraklı olursa o zaman ayırabilirsiniz.

Orkidenin kökten yavru vermesi çok az görülür ama eğer yeni yapraklar çıkardığı orta kısım bozulursa, o zaman kökten birden fazla yavru oluşturur. Bazıları yavru oluştursun diye bitkinin merkez yapraklanma yerini tahrip eder. Ancak bunu tavsiye etmiyoruz, çünkü orkideyi tamamen öldürebilirsiniz.

Bu yöntemi kullanmak için en doğru zamanı beklemeniz gerekir. Orkideler aktif büyüme döneminden ve çiçek açtıktan sonra kök sürgünleri verir. Bu sürgünler üzerinde yeni yeşil yapraklar meydana gelecektir. Orkideniz oldukça büyüdüyse, farklı noktalardan birçok kök sürgünü verdiyse ve birçok farklı yaprak grupları ortaya çıktıysa ayırarak çoğaltabilirsiniz.