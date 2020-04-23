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Orkide (salep) bitkisini koparmanın cezası 72 bin lira

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2020 13:44 | Son Güncelleme

Bilecik’te ormanlık alanda gezerken koparmanın cezası 72 bin lira olan yabani orkide (salep) bitkisi gören doğa sever bu bitkiyle hatıra selfie fotoğrafı çektirdi.

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyesi Burhanettin Kaya, Osmaneli ilçesine bağlı Çiftlik köy kırsalındaki ormanlık alanda gördüğü yabani orkideye itina ile yaklaşıp inceleyerek hatıra fotoğrafı çekindi.

Bu bitkinin 183 ülkede koruma altına olduğunu ve koparmanın 72 bin lira cezası olduğunu anlatan Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyesi Burhanettin Kaya, "Sivri salep orkide bitkisi dondurma, içecek, tıbbi ve kozmetik sanayinde kullanılıyor. İlçemizde yetişen ve kırsal alanda hep görülen sivri salep orkide bitkisini vatandaşlarımız yanlışlıkla koparıp cezai işlem görmemeleri için görüntüledik. Bu bitki 183 ülkenin yapmış olduğu anlaşmaya göre koruma altında dokunulması ve koparılması yasak ve ülkemizde bu bitkinin koparılmasının cezası 72 bin lira" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
enfemik bitki türü Bitki Salep orkide

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