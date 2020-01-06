Orkinosa rekor fiyat! Tam 11 milyon TL'ye satıldı

Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı, Japonya'da yeni yılın gelişini kutlamak üzere her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen balık mezatına ev sahipliği yaptı. Mezatta, onlarca orkinos balığı kıran kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu.

'TON BALIĞI KRALI' YİNE KAZANDI



Bu seneki satışta en yüksek fiyat mavi yüzgeçli bir orkinos balığına verildi. 276 kilogramlık orkinos, 193.2 milyon yene (yaklaşık 11 milyon lira) alıcı buldu. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaletinden bir balıkçı teknesinin yakaladığı öğrenilen orkinosun kilo fiyatı ise yaklaşık 700 bin yen (yaklaşık 39 bin lira) olarak belirlendi. Japonya'daki mezatlarda orkinos balıkları için verdiği rekor tekliflerle bilinen "Ton Balığı Kralı" lakaplı balık restoranı işletmecisi Kiyoshi Kimura bu sene de açık artırmanın kazananı oldu.





