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  4. Orkinosa rekor fiyat! Tam 11 milyon TL'ye satıldı

Orkinosa rekor fiyat! Tam 11 milyon TL'ye satıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 07:45 | Son Güncelleme

Japonya'da yeni yılda gerçekleştirilen geleneksel balık mezatında mavi yüzgeçli bir orkinos 11 milyon liraya alıcı buldu.

Orkinosa rekor fiyat! Tam 11 milyon TL'ye satıldı

Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı, Japonya'da yeni yılın gelişini kutlamak üzere her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen balık mezatına ev sahipliği yaptı. Mezatta, onlarca orkinos balığı kıran kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu.

'TON BALIĞI KRALI' YİNE KAZANDI

Bu seneki satışta en yüksek fiyat mavi yüzgeçli bir orkinos balığına verildi. 276 kilogramlık orkinos, 193.2 milyon yene (yaklaşık 11 milyon lira) alıcı buldu. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaletinden bir balıkçı teknesinin yakaladığı öğrenilen orkinosun kilo fiyatı ise yaklaşık 700 bin yen (yaklaşık 39 bin lira) olarak belirlendi. Japonya'daki mezatlarda orkinos balıkları için verdiği rekor tekliflerle bilinen "Ton Balığı Kralı" lakaplı balık restoranı işletmecisi Kiyoshi Kimura bu sene de açık artırmanın kazananı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Orkinos Japonya

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