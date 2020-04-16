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Orkun Işıtmak kendi isteğiyle dolandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, yen videosu için şaşırtıcı bir hareket yapmayı tercih etti. Sosyal medya fenomeni, kendi Instagram hesabının çalınması için 600 dolar para ödedi. Kendi arzusu ile Instagram hesabının başkası tarafından ele geçirilmesi için anlaşma yapan ve bunun için yüklü miktarda para ödeyen Işıtmak, amacına ulaşamadı. Işıtmak, "bilerek dolandırıldım" videosuna imza attı.

Orkun Işıtmak kendi isteğiyle dolandırıldı

Karantina günlerinde değişik içerikler üretmek isteyen sosyal medya fenomenleri birbirinden ilginç konular bulmaya devam ediyor. Kanalında yayınladığı meydan okumalar ve komik video fikirleri ile dikkatleri üzerine çeken Orkun Işıtmak, son videosunda herkesi şok eden bir konu buldu.

Genç fenomen kanalına "Deepweb'ten Kendime Hacker Tuttum (Dolandırıldım)" başlığı ile yeni bir videoya yükledi.

İnternetin karanlık katmanı Deepweb'ten kendine hacker tutan Işıtmak dolandırılma macerasını takipçileri ile paylaştı. Orkun Işıtmak, Instagram hesabını bilerek hacklettiğine dair bir video çekmek isterken "dolandırıldım" videosu çekmek zorunda kaldı. Genç fenomenin dolandırılma videosu büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 milyon görüntüleme alan video, trend videolar listesinde 1 numarada yer almayı başardı.

Görsel 2

"DEEPWEB'TEN KENDİME HACKER TUTTUM"

Yeni videosunda hacker tutma sürecini ve dolandırılma hikayesini anlatan Orkun Işıtmak izleyicilerine "Kesinlikle kimseye Deepweb'e girmesini önermiyorum. Deepweb yasal olmayan bir site ve bu siteye girildiğinde kişilerin dolandırılması, başına bir iş gelme ihtimali çok yüksek. O yüzde lütfen Deepweb'e girmeyin" uyarısını yapmayı ihmal etmedi.

Görsel 1

Deepweb'i internet ortamındaki buz dağının görünmeyen kısmı olarak tanımlayan Işıtmak, videonun genelinde gülerek "Dolandırılacağım gibi duruyor", "Sanırım dolandırılıyorum", "Yasal bir iş olmadığı için her an burayı basacaklar gibi hissediyorum" cümleleri kurarak izleyicilerine "bile bile lades" yorumunu yaptırdı.

"ÜZERİNE SOĞUK SU İÇECEĞİM"

Orkun Işıtmak, videosu için internet sitesinin detaylarını açıklamadığı bir web adresinden hacker bulup bitcoin üzerinde 600 dolarlık ödeme yaptı. Hackerın 600 dolarlık ödemenin üzerine 750 dolar daha istemesi Youtuber'a "Dolandırıldık. Bildiğin dolandırıcılık" dedirtti.

Hiç tanımadığı bir hackera kendi hesabını çalması için para ödeyen Işıtmak, 600 dolarından oldu. Ödediği 600 doların iadesi için uğraşan Orkun Işıtmak, "Üzerine bir soğuk su içeceğim ama biraz daha 600 dolarımı almak için uğraşayım" diyerek videoyu kapattı.

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