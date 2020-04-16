Orkun Işıtmak kendi isteğiyle dolandırıldı

Yeni videosunda hacker tutma sürecini ve dolandırılma hikayesini anlatan Orkun Işıtmak izleyicilerine "Kesinlikle kimseye Deepweb'e girmesini önermiyorum. Deepweb yasal olmayan bir site ve bu siteye girildiğinde kişilerin dolandırılması, başına bir iş gelme ihtimali çok yüksek. O yüzde lütfen Deepweb'e girmeyin" uyarısını yapmayı ihmal etmedi.

İnternetin karanlık katmanı Deepweb'ten kendine hacker tutan Işıtmak dolandırılma macerasını takipçileri ile paylaştı. Orkun Işıtmak, Instagram hesabını bilerek hacklettiğine dair bir video çekmek isterken "dolandırıldım" videosu çekmek zorunda kaldı. Genç fenomenin dolandırılma videosu büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 milyon görüntüleme alan video, trend videolar listesinde 1 numarada yer almayı başardı.

Karantina günlerinde değişik içerikler üretmek isteyen sosyal medya fenomenleri birbirinden ilginç konular bulmaya devam ediyor. Kanalında yayınladığı meydan okumalar ve komik video fikirleri ile dikkatleri üzerine çeken Orkun Işıtmak, son videosunda herkesi şok eden bir konu buldu.

Deepweb'i internet ortamındaki buz dağının görünmeyen kısmı olarak tanımlayan Işıtmak, videonun genelinde gülerek "Dolandırılacağım gibi duruyor", "Sanırım dolandırılıyorum", "Yasal bir iş olmadığı için her an burayı basacaklar gibi hissediyorum" cümleleri kurarak izleyicilerine "bile bile lades" yorumunu yaptırdı.

"ÜZERİNE SOĞUK SU İÇECEĞİM"

Orkun Işıtmak, videosu için internet sitesinin detaylarını açıklamadığı bir web adresinden hacker bulup bitcoin üzerinde 600 dolarlık ödeme yaptı. Hackerın 600 dolarlık ödemenin üzerine 750 dolar daha istemesi Youtuber'a "Dolandırıldık. Bildiğin dolandırıcılık" dedirtti.

Hiç tanımadığı bir hackera kendi hesabını çalması için para ödeyen Işıtmak, 600 dolarından oldu. Ödediği 600 doların iadesi için uğraşan Orkun Işıtmak, "Üzerine bir soğuk su içeceğim ama biraz daha 600 dolarımı almak için uğraşayım" diyerek videoyu kapattı.

