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Orkun Kökçü ve Mert Çetin, sakatlıkları nedeniyle milli takım kampından ayrıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.11.2020 20:20 | Son Güncelleme

A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Orkun Kökçü ve Mert Çetin, sakatlıkları nedeniyle milli takım kampından ayrıldı

A Milli Takım’da Orkun Kökçü ve Mert Çetin’in sakatlıkları nedeniyle kamptan ayrıldığı açıkladı.

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