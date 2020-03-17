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Orlando Bloom'un gündemi seks! Şaşırtan seks itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 09:32 | Son Güncelleme

Düğünlerini Japonya'da yapmak isteyen Katy Perry ve Orlando Bloom, koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemişti. Ama belli ki Bloom'un tek gündemi düğün değil... Ünlü oyuncu seks itirafıyla herkesi şaşırttı.

Orlando Bloom, Katy Perry ile ilişkisi başlamadan önce düzenli ilişki kuramadığı gerekçesiyle bir arkadaşından tavsiyeler aldığını açıkladı. Bloom, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için arkadaşının ona bir süre bekar kalmasını önerdiğini söyledi.

The Sunday Times'a konuşan Bloom, bebek bekledikleri Katy Perry ile ilişkisi başlamadan önce uzun bir dönem düzenli ilişki kurmakta zorlandığını söyledi. Bloom, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için arkadaşının ona bir süre 'bekâr' kalmasını önerdiğini anlattı.

Bloom, bu nedenle 6 ay boyunca hiç kimseyle seks yapmadığını, mastürbasyon da yapmadığını söyledi. Bloom geçirdiği süreyi "akıl dışı" olarak tanımlayarak "Bunu kimseye önermiyorum, bence sağlıklı değil" dedi.


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