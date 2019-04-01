Orman alanlarımız artıyor

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sınırları içerisinde yer alan Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt illerinde ormanlık alanlar son 16 yılda 585 bin hektardan 641 bin hektara çıkarak yüzde 31 olan bu oran yüzde 34’e yükseldi.

2018 yılında 3 bin 900 hektar alanda 2 milyon 531 bin 339 adet fidan toprakla buluşturulurken, aynı yıl içerisinde 6 milyon 794 bin adet fidan üretimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sınırları içerisinde bulunan ormanlık alan son 16 yılda 585 Bin hektardan 641 bin hektara çıkarak yüzde 31‘den yüzde 34 e yükseldi. 61 milyon 700 bin metreküp orman serveti bulunan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nün son 16 yılda (2002-2016) bu serveti 68 milyon 500 bin metreküpe çıkarak yüzde 12 oranında artış gösterdi. Yine 2002-2016 yılları arasında Orman artımı 1 milyon 550 bin metreküpten 1 milyon 750 bin metreküpe çıkarak yüzde 13 arttı.

2003-2017 yılları arasında toplam 89 milyon 400 bin adet fidan üretilirken, 2018 yılında da 6 milyon 794 bin fidan üretildi. Bölge Müdürlüğünce 2003-2017 yılları arasında 99 bin hektar saha ağaçlandırılarak 43 milyon 132 bin adet fidan toprakla buluşturulurken 2018 yılında 3 bin 900 hektar sahada 2 milyon 531 bin 339 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 47 adet özel ağaçlandırma izni verilmiş olup, 970 bin 309 TL kredi ödemesi yapılırken bu miktarın yüzde 80 i kredi, yüzde 20’si ise hibe olarak verildi.

Öte yandan 2018 yılında Of fidanlığında 100 bin adet likapa (Mavi Yemiş) fidanı üretimi gerçekleştirilirken, 10 bin adedi yöre halkına dağıtıldı.



