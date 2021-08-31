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Orman Bilim Kurulu! İlk kez toplandı

31.08.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının kararıyla oluşturulan “Orman Bilim Kurulu”, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğinin (SODEM) sekretaryasında ilk kez çevrim içi olarak bir araya geldi. Orman ekolojisinden iklime çevre hukukundan şehir planlamaya kadar farklı alanlardan 13 uzman ve akademisyenden oluşan Orman Bilim Kurulu, ormanların korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalarında yerel yönetimlere danışmanlık yapacak.

Orman Bilim Kurulu! İlk kez toplandı

Türkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olan büyük orman yangınlarının ardından CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının ortak kararıyla kurulan Orman Bilim Kurulu ilk toplantısını çevrim içi yaptı. Orman ekolojisinden iklime çevre hukukundan şehir planlamaya kadar ilgili konularda 13 uzman ve akademisyenden oluşan kurul, SODEM’in sekretaryasında CHP’li büyükşehir belediyelerinin koordinasyon yetkilileriyle 26 Ağustos tarihinde bir araya geldi. Bundan sonra izlenecek yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, eylül ayının ikinci yarısında yüz yüze ikinci kez bir araya gelme ve ana konuları değerlendirme kararı alındı.

Ormanların korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalarında yerel yönetimlere danışmanlık yapacak Orman Bilim Kurulu, yanan alanlardan ağaçlandırma tekniklerine; iklim krizini dikkate alan ormancılıktan yenilikçi bir ormancılık politikasına kadar pek çok alanda çalışma yürütecek.

Bu şekilde 11 büyükşehir belediyesinin ortak politikasını oluşturacak bilimsel görüşler ortaya çıkacak.

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Toplantıya Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesinden Prof. Dr. Ünal Akkemik ve Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Songül Nihayet Bizsel, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Doç.Dr. Burçin Yenisey Kaynaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinden Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Leibniz Hayvanat Bahçesi ve Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsünden Dr. Deniz Mengüllüoğlu, Şehir Plancısı Erhan Demirdizen, Birleşmiş Milletler Çevre Hukuku ve Gıda Hakkı Özel Raportörü Prof. Dr. Hilal Elver, Afet ve Risk Yönetimi Uzmanı Erdem Ergin, Avrupa İklim Eylem Ağı (Climate Action Network (CAN) Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI-Local Governments for Sustainability) Küresel Politika ve Destek Yöneticisi Yunus Arıkan katıldı.

DSAD

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP bilim kurulu
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