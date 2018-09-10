Orman çöp deposu oldu

Uğur AYDIN- Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesine bağlı Kızılot ve Kırgeriş köylerine giden yol üzerinde, orman girişine gelişi güzel çöp depolanması, tepkilere yol açtı. Çöpler çevre kirliliği oluştururken, bölge sakinleri çevreye yayılan kokudan rahatsızlık duyduklarını söyledi. Kürtün ilçesinde, Kızılot ve Kırgeriş köyleri yol ayrımında bulunan yamaca dökülen çöpler yöre halkını rahatsız ettiği gerekçesiyle tepkilere neden oldu. Yöre sakinleri, belediye tarafından döküldüğünü öne sürdüğü çöplerin kamyonlarla getirildiği yamaçtan ormanlık araziye bırakıldığını ve kötü kokudan rahatsız olduklarını söyledi. Dökülen çöplerden dolayı bölgeye çok sayıda köpeğin gelmesi, Kızılot ve Kırgeriş köyünden yaya olarak Kürtün kent merkezine inmek isteyen vatandaşlar için de tehdit oluşturuyor. Ormana bırakılan çöplerin dere suyuna kadar ulaşmasıyla çevre kirliliği oluştuğu ve köylerine kötü koku yayıldığından yakınan vatandaşlar, yetkililerin durumu çözmesini istedi. 'KİM HESAP VERECEK' Kızılot Muhtarı Ahmet Güldal, çöp dökülen alanda kötü koku oluştuğunu belirterek, "Belediyemizin daha önce çöp döktüğü farklı yerler vardı. Buralardan dolaylı şekilde vazgeçerek gelip Kızılot, Kırgeriş köyü yol ayrımında bulunan bölgeye çöp dökmeye başladı. Biz bunu gidip kendisine söylediğimizde ‘Evet dökerim, kendi yerim, sana ne’ diye bir tabirde bulundu. Biz bu durumun yakışık almadığını söyledik ama hala buraya dökmeye devam etti. Buradan yaya geçen insanlar, çocuklar, yaşlılar haliyle oluyor. Burada çöp olduğu için köpekler birikti. Aşırı koku yapmaya başladı. Bu insanların başına bir şey gelirse kim hesap verecek? BİMER’e yazı yazdık, şikâyette bulunduk. Böyle bir durum var, bu çöpün aşırı derecede koktuğunu, burada doğaya zarar verildiğini söyledik. Buraya gelen arkadaşlar da kokudan hemen arabalarının camını kapatıyor" dedi. YETKİLİLERDEN RİCA ETTİ Seslendiği yetkililerden çöp dökülen ormanlık alanın eski hale getirilmesi ricasında da bulunan Muhtar Güldal, "Bir süre sonra buraya dökmeyi bırakıp başka bir yere dökmeye başladılar ama burayı eski haline getirmedi. Benim ricam başkanımızdan burayı eski bulduğu hale getirmesi. Çöpü tamamen toprakla kapatması veya toparlaması, yeniden fidan dikilmesi. Acaba burası kendi tapulu yerine yakın bir yer olsaydı bunu yapar mıydı? Onu sormak istiyorum. Burası orman da olsa, uzakta olsa hepimizin ormandır. Bunun yolu bu değildir. Merkezi temizleyip de ormanın içine, komşu köylere zarar verecek, koku verecek şekilde bırakmak çöpü temizlemek değildir. Bunun yolu, toparlanır en yakın arıtma tesisleri neredeyse, oraya götürülür. Bu doğaya iyilik yapmak demek değildir. Benim ricam başkanımızdan, bu çöpleri nereye döküyorsa Bunu doğaya zarar vererek değil de, toparlayarak en yakın arıtma tesisine götürmesini ondan rica ediyorum" diye konuştu. 'KOKU VE PİSLİK KÖYE GİDİYOR' Köy sakinlerinden Hüsnü Gönülaçar, köyde öğrencilerin olduğunu, bu bölgeden yaya geçtiklerini ve köpeklerden korktuklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Buralarda çöpten dolayı köpekler oluyor ve bizi rahatsız ediyor. Köyde öğrencilerimiz var, buradan geçerken icabında yaya gidebiliyorlar. Burada köpekten geçilmiyor. Çöpler burada yanıyor, kokuyor. Kokusu, pisliği köye gidiyor. Bir şekilde biz burada rahatsız oluyoruz. Buraya gelen araba, yamaca park ediyor ve çöpü aşağıya döküyor. Biz çöpün üzerinden geçmek zorunda kalıyoruz. Ondan sonra kepçe geliyor, çöpü aşağıya sürüklüyor. Biz bu çöpün buraya dökülmemesini istiyoruz. Biz bundan rahatsızız, köylü de rahatsız. Köylüler 'bugün dökmezler, yarın dökmezler' diye bekliyor. Buradaki poşetleri rüzgâr, dereye kadar köye kadar uçuruyor." 'KENDİNİZE YER BULUN DEDİLER' İlçe sakini Mustafa Güldal, kötü koku nedeniyle insanların zorlandığını anlatarak, "Çoğu vatandaşlarımız buradan yürüme gidiyor aracı yok. Köpekler burada insanlara saldırıyorlar. Bu durumlardan dolayı biz tepki gösterdik. Yalnız belediye bize ambargo koydu. Köyümüzde daha çöpleri toplamıyor, 'kendinize yer bulun' diyor. Köydeki çöplüklerimiz hep doldu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir takım atıklar atıldı çöp bidonlarına. Çöp bidonları 15-20 gündür dolu. Mahalle içerisinde çöp kokusundan geçilmiyor. 'Alın' diyoruz, 'Yer bulun çöpleri alalım' diyorlar. Ne belediye çöplüğüne döktürtüyor ne köylü kendisine çöplük bulabiliyor yani böyle bir durumla uğraşıp duruyoruz" ifadesinde bulundu. BAŞKAN KANAT: ÇÖP YOK NAYLON POŞET VAR Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat ise bahse konu alana kendilerinin yanı sıra, İl Özel İdare ve köylerdeki vatandaşların da çöp bıraktığını, alanının yine kendilerince temizlendiğini söyledi. Yerel seçimler öncesi kendilerinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaydeden Kanat, "Bizim o bölgede yol genişletme çalışmalarımız sürüyor. Hafriyat döküyoruz. Söylenen bölgeye İl Özel İdare, biz ve köylüler de çöp döktü. Sonrasında biz belediye olarak İŞKUR vasıtasıyla aldığımız elemanlarla o bölgeyi temizledik. Yerel seçim öncesi bu iddialar bizi itibarsızlaştırma söylemleridir. Bölgede şu an çöp yok. Sadece rüzgârla savrulan naylon poşetler var" diye konuştu.

