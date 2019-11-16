Orman çöpleri, kadınların elinde dövize dönüştü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da çoğunluğu kadınlardan oluşan 400 çalışanıyla çöplerden Noel çelenkleri yapan Şerife Altındal, çelenkleri 20 ülkeye ihraç ediyor.

Antalya'da yaşayan Alman bir kadın tarafından ilk defa 30 yıl önce üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, Hristiyanların 24 Aralık'ta başlayan Christmas Bayramı, diğer adıyla Noel gününde kapı, mezarlık ve yemek masası gibi alanları süslemede kullanılıyor. Antalyalı ev kadınları, çelenkleri üretmek için mesai yapıyor. Batı Akdeniz'in ormanlarındaki ağaç dalları, kozalaklar, yabani meyveler gibi atıkları toplayan işçiler, kadınların çalıştığı atölyelere kamyonlarla gönderiyor. Burada kadınlar, kasnağını oluşturduğu çelenklere renk renk yabani meyveleri ve yeşil dalları tek tek sarıp orta kısımlarını da çam kozalaklarıyla süslüyor.

20 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR

Ziraat mühendisi Şerife Altındal da el emeği Noel çelenkleri, kurduğu şirket aracılığıyla 19 yıldır yurt dışına pazarlıyor. Dünyada çiçek sektörünün merkezi olarak kabul edilen Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Danimarka, Slovenya, Japonya, Kanada, Çin'in de aralarında bulunduğu 20'nin üzerinde ülkeye çelenk ihracatı yapan Altındal'ın bu yılki hedefi ise 400 bin Noel çelengi.

1,5 MİLYON DOLAR CİRO HEDEFİ

Ağustos ayından aralık ayının ilk haftasına kadar yapımı devam eden çelenkleri orman atıklarından bir araya getirdiklerini belirten Altındal, "Okaliptüs, sandal meyvesi, tespih ağacı, Amerikan sarmaşığı, çam kozalağı, selvi dalı ve kozalağı, yani ormanın bütün atıklarını geri dönüştürüyoruz. Aynı zamanda bunlardan döviz geliri elde ediyoruz. Yüzde 90 oranında kadın emekçilerimizle birlikteyiz. Kadınlarımızın eli bu işe daha yatkın. Ormanlarda atıkları toplayanlarla birlikte yaklaşık 400 işçimiz var" diye konuştu. Altındal, bu yıl 400 bin çelenk ihraç etmeyi hedeflediklerini belirterek 1,5 milyon dolar ciro elde edeceklerini sözlerine ekledi.

Noel çelenklerine emek veren kadınlardan Safiye Şener, 10 yıldır çelenk yaptıklarını belirterek, "Ekmek paramı çıkarıyorum. Oturduğum yerden çalışıyorum. Zor değil işim. Yurt dışına gönderiyoruz bu çelenkleri" dedi. Bir başka kadın çalışan Fatma Gergin ise 3 yıldır rahat bir şekilde çalıştığını söyledi.

Atölyede süs buketleri de yapılıyor. 5 yıl gibi uzun süre hiç bozulmadan canlılığını sürdüren çiçek buketlerini hazırlayan Mahbup Celepçi, mesleği biyoloji üzerine değil de çiçekler üzerine yoğunlaştığını ve bu işten keyif aldığını söyledi. Direkt yurt dışına gönderilmesi için buketleri hazırlayan Celepçi, "Ülkemizdeki değişik renkteki çiçekleri bir araya getirerek dekor için kullanılacak buketler oluşturuyoruz. Bu buketlerin ömrü şoklanmış ürünler oldukları için 5 yıl" ifadelerini kullandı.

Kadınların elinde hazırlanan çelenkler, sıfır atık anlayışına uygun olarak özel tahta kutulara yerleştirilip ihraç edileceği ülkeye soğutmalı özel araçlarla gönderiliyor.

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