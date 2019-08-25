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Orman ekiplerine "devriye" talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 15:53 | Son Güncelleme

Bölge Müdürlüklerine gönderilen talimatta, ilk müdahale araçlarının bütün gün, hava araçlarının ise sırayla devriye görevi yapmaları istendi

Orman Genel Müdürlüğünce bölge müdürlüklerine gönderilen talimatta, Türkiye genelinde bütün ilk müdahale araçlarının yangın riski yüksek bölgelerde bütün gün devriye gezmesi ve helikopterlerin sırayla devriye görevi yapması istendi.

Hava sıcaklığı yüksek nem oranı ise düşük olduğu için orman yangını riskinin arttığı son dönemde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuz halinde bekliyor.

Yangın riskinin arttığı bugünlerde Orman Bölge Müdürlüğünce bölge müdürlüklerine 3 maddelik talimat gönderildi.

Talimatta, "Türkiye genelinde ilk müdahale araçları yangın riski yüksek bölgelerde bütün gün devriye gezecekler. Bütün hava araçları saat 14.00'de havalanacak ve 15 dakika devriye gezecekler. 15 dakikalık devriye görevi sonrasında 40 dakika arayla yeniden teker teker sırayla devriye görevi yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Talimatın ardından özellikle Muğla ve Antalya bölgelerinde helikopterlerin devriye uçuşu yaptıkları gözlendi.

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Devriye Orman Genel Müdürlüğü orman yangını yangın

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