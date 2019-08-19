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Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik yangınların çıkışı hakkında konuştu;

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 02:20 | Son Güncelleme

Muğla’da meydana gelen orman yangınları hakkında konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Milas ve Mumcular yangınlarının çıkışı ile ilgili yaptığı açıklamada, aynı gün üç yangın çıktığını ve bu yangınların çıkışı ile ilgili olarak iyi niyetli düşünmediklerini açıkladı.Çelik yaptığı açıklamada, “Bugün bir öğle vakti 11.20 gibi Milas ilçemizde Akgedik Mahallesinde bir yangın meydana geldi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik yangınların çıkışı hakkında konuştu;

Muğla’da meydana gelen orman yangınları hakkında konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Milas ve Mumcular yangınlarının çıkışı ile ilgili yaptığı açıklamada, aynı gün üç yangın çıktığını ve bu yangınların çıkışı ile ilgili olarak iyi niyetli düşünmediklerini açıkladı.
Çelik yaptığı açıklamada, “Bugün bir öğle vakti 11.20 gibi Milas ilçemizde Akgedik Mahallesinde bir yangın meydana geldi. 11.30’da müdahaleye başladı arkadaşlarımız. Ancak dere vadi olması rüzgarın çok fazla olması nedeniyle yangın büyüdü. Vadinin içinde bir hayli zarar verdi. 13 helikopter orada müdahale ettik. Orada şu anda bir noktamız kaldı. İnşallah gece saat 03.00 gibi kontrol altına alacağımıza inanıyoruz. Gece olması sebebiyle helikopterlerimizi indirdik. Ancak kara kuvvetimiz müdahaleye devam ediyor. Bunun yanında 15.20 gibi Mumcular Mahallemizde yangın meydana geldi. Bu yangın da bir anda parladı. Buraya da 7 helikopter geldi ve arazözlerle de müdahale ettik. Şu anda Milas Akgedik yangınımıza 31 arazöz,2 dozer, 150 personel şu anda çalışıyor. Mumcular yangınında da 50 arazöz ve tankerimiz, 8 dozer, 2 greyder 200’ün ezerinde personelimiz ile buradaki yangına müdahale ediyoruz. Buradaki yangında 2 noktada müdahalemiz devam ediyor, ama inşallah sabaha karşı bunu da kontrol altına alacağımızı ümit ediyorum. Rüzgar şu anda kısmen hafifledi. Yani gündüz kadar şiddetli değil” dedi.
“Artık bu işlerin durması gerekir”
Çelik, “Bu yangınların sebebinin ne olduğunu bilemiyorum ama, biz burada uğraşırken, 15.13 sularında Beçin orman deposunu yaktılar. Helikopter orada yakıtını alırken havadan gördü ve anında kontrol altına aldılar. Artık bu işlerin durması lazım. Güzel Bodrum’umuzda, güzel Milas’ımızda bu yangınların durmasını istiyoruz. İnşallah ekiplerimiz ile beraber bu yangınlarını kontrol altına alacağız diyorum” dedi.
“İyi niyetli düşünmüyoruz”
Orman Genel müdür Yardımcısı yangınların çıkışı hakkında verdiği bilgide, “İyi niyetli düşünmüyoruz bu yangınlar ile ilgili. Evet iyi niyetli düşünmüyoruz. Bugün üç tane yangın oldu. İnsanlarımız da iyi niyetle müdahale etmelerini istiyoruz. Bunu durdurmamız gerekiyor. Şu anda buraya Kastamonu, Amasya ve Tokat dahil oralardan buraya arazöz geliyor. Civar iller Ankara, Denizli Uşak’tan zaten geldiler. Konya’dan bile arazöz geldi. Bunların yanmaması gerekiyor. Yazık yani” dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik yangınların çıkışı hakkında konuştu;

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik yangınların çıkışı hakkında konuştu;

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