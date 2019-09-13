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Orman Genel Müdürlüğü 5 bin personel alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’ne 5 bin kadroya yapılacak personel alımına ilişkin başvuru sürecini başlattı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5 bin kadronun bin 146 personel alımında mülakat ve uygulama sınavı yapılmayacak olup KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere adayların yerleştirme işlemi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’ne 5 bin kadroya yapılacak personel alımına ilişkin başvuru sürecini başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5 bin kadronun bin 146 personel alımında mülakat ve uygulama sınavı yapılmayacak olup KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere adayların yerleştirme işlemi yapılacak. Bin 146 kadro için; 10 Orman Endüstri Mühendisi, 7 Bilgisayar Mühendisi, 9 Makine Mühendisi, 12 İnşaat Mühendisi, 7 Yazılım Mühendisi, 65 Avukat, 11 Biyolog, 11 laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli, 200 ön lisans mezunu destek personeli ve 100 ortaöğretim mezunu destek personeli alıncak. Başvurular ise 12-23 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.
1150 sözleşmeli Orman Mühendisi, 2700 sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru olmak üzere toplam 3850 personel için alımlar KPSS Puanı ve Uygulamalı Sınav usulüyle yapılacak. Sınavın başvuruları ise 24 Eylül-07 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru yapan adaylardan, alım yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar kişi çağrılacak.
Meslek örgütleri (Orman Mühendisleri Odası), Sendika (Yetkili memur Sendikası), STK (Orman Muhafaza Memurları Derneği) temsilcilerinden oluşacak 3 kişilik heyette sınav yerlerinde sınava müdahale etmeksizin gözlemci olarak bulunabilecekler.

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