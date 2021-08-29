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Orman Genel Müdürlüğü açıkladı: Yurt genelindeki orman yangınlarının 6'sı kontrol altında

29.08.2021 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin yapılan açıklamada İzmir, Şırnak, Burdur, Edirne, Antalya ve Yozgat illerinde çıkan orman yangınlarının tamamının kontrol altına alındığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü açıkladı: Yurt genelindeki orman yangınlarının 6'sı kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 28 Ağustos itibari ile Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı.

Türkiye genelinde yaşanan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangınlarının tamamının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "İzmir Aliağa’da 13.30’da başlayan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile 14.35’te kontrol altına alındı. Şırnak Uludere Ortasu köyünde 13.00’da başlayan yangı ise 17.30’da kontrol altına alındı. Bugün bir yangın da Burdur Bucak Elsazı köyünde yaşandı. 11.40’da çıkan yangın 13.25’te kontrol altına alındı. Edirne Keşan Yenice köyünde sabah 06.47’de çıkan yangın da 08.00’da kontrol altına alındı. Antalya Konyaaltı Zümrüt köyünde 17.25’te çıkan yangın 19.50’de kontrol altına alınırken, Yozgat Akdağmadeni Akçakışla köyünde 17.15’de çıkan yangın da 19.30’ta kontrol altına alındı ve bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Bugün ayrıca Türkiye genelinde 6 kırsal alan yangını da meydana geldi” denildi.

TUNCELİ'DEKİ ORMAN YANGINLARINDAN 3'Ü KONTROL ALTINDA

Açıklamada Tunceli yangınları için de bilgi paylaşımında bulunan OGM, özel güvenlik bölgesinde 18.08.2021 tarihinde saat 13.45'te ormanlık alanda çıkan örtü yangınlarından 3’ünün kontrol altına aldığını kaydederek, “Tunceli ili Hozat ilçesi Hozat-Ovacık arasındaki özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda çıkan orman yangını dört noktada başladı. İşletme müdürlüğümüze ait 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 25 personelle söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 km yol ve 25 km de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangınlardan 3 tanesi kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlamıştır. Devam eden diğer yangına müdahale ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zaman içerisinde yangın kontrol altına alınacaktır. Mevcut yangınlar örtü yangını olup, örtü yer ekiplerimiz müdahale etmektedir” açıklamasında bulundu.

8 AYDA 2 BİN 105 YANGINLA MÜCADELE EDİLDİ

OGM’nin verilerine göre yılın ilk 8 ayında Türkiye’de bin 597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandı. Yangınların tamamı Orman Teşkilatının yoğun çabaları neticesinde kontrol altına alınarak, yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. (İHA)

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