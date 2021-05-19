Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalışmak amacıyla 2 bin geçici işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda iki güzel haber paylaşmak istediğini belirtti ve şu ifadelerde bulundu: "Geleceğe nefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz"
Bakan Pakdemirli, diğer bir güzel haberi ise, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup, işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar" ifadelerini kullanarak paylaştı. İşçi alımı ile ilgili şartlar ve detaylar ise henüz paylaşılmadı.
İşte Pakdemirli'nin resmi hesabından yaptığı geçici işçi alımı paylaşımı: