Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalışmak amacıyla 2 bin geçici işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN? ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda iki güzel haber paylaşmak istediğini belirtti ve şu ifadelerde bulundu: "Geleceğe nefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz"

Bakan Pakdemirli, diğer bir güzel haberi ise, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup, işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar" ifadelerini kullanarak paylaştı. İşçi alımı ile ilgili şartlar ve detaylar ise henüz paylaşılmadı.

İşte Pakdemirli'nin resmi hesabından yaptığı geçici işçi alımı paylaşımı:



