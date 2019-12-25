HABER

Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'deki yangınların 38'i söndürüldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 00:31 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SABOTAJ İDDİALARINI YALANLANDI İçişleri Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi'nde farklı noktalarda meydana gelen 58 orman yangının bölücü terör örgütü tarafından çıkarıldığı ve olayı terör örgütünün üstlendiği iddialarını yalanladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SABOTAJ İDDİALARINI YALANLANDI
İçişleri Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi'nde farklı noktalarda meydana gelen 58 orman yangının bölücü terör örgütü tarafından çıkarıldığı ve olayı terör örgütünün üstlendiği iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak, ilgili kurumlar Bakanlığımız ve valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.
Bu tür üstlenmelerin bölücü terör örgütünce propaganda amaçlı yapıldığı belirtilen açıklamada, herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmelerin resmi kanallar tarafından kamuoyuna yapılacağı ve bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler
Kamyonetin çarptığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybettiKamyonetin çarptığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Erzincan’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktüErzincan’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'deki yangınları PKK üstlenmişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında 9 tutuklama!

Kahramanmaraş- Göksun karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı! Okullar yarın tatil!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Eşi korkunç manzarayla karşılaştı! Bunalıma giren doktor intihar etti!

Eşi korkunç manzarayla karşılaştı! Doktorun feci ölümü!

Son dakika! Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.