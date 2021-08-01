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  4. Orman Genel Müdürlüğü'nden Vezirköprü açıklaması: Yangın iddiaları asılsızdır

Orman Genel Müdürlüğü'nden Vezirköprü açıklaması: Yangın iddiaları asılsızdır

01.08.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır" açıklamasında bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü'nden Vezirköprü açıklaması: Yangın iddiaları asılsızdır

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır. Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.


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Samsun
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