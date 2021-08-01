Orman Genel Müdürlüğü'nden Vezirköprü açıklaması: Yangın iddiaları asılsızdır

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır. Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü’de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır.



Bafra’da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür.



Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım.#samsunyanıyor pic.twitter.com/Iq6Y0xYpOq — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 31, 2021



